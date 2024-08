सड़क से लेकर घरों तक मगरमच्छ का आतंक, गुजरात में आखिर ये हो क्या रहा

गुजरात में भारी बारिश के बाद बाढ़ का पानी भले कम हो गया हो लेकिन स्थानीय लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बाढ़ के बाद अब यहां-वहां घूमते मगरमच्छ लोगों को डरा रहे हैं. खास तौर पर अगर बात वडोदरा की करें तो यहां के हालात बहुत खराब हैं. शहर के कई रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ के घुसने की सूचना लगातार आ रही हैं.

A crocodile was spotted on the roof of a house in Gujarat's #Vadodara as the state continues to reel from floods after extremely heavy rainfall.



The video of the incident has gone viral on social media.