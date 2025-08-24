विज्ञापन
पुलिस विपिन को लेकर अस्पताल पहुंची तो वहां मौजूद एनडीटीवी संवादाता ने आरोपी विपिन से कुछ सवाल किए. इस दौरान उसने कहा कि "मुझे कोई पछतावा नहीं है और मैंने उसे नहीं मारा. हर पति-पत्नी के बीच झगड़े होते हैं वह खुद मरी है."

'अपने आप मरी है...', दहेज के लिए जिंदा जलाने के आरोपी पति ने एनकाउंटर में गोली लगने के बाद कही ये बात
  • गुरुवार रात को निक्की को उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज न देने के चलते आग लगा दी
  • निक्की की इस वजह से मौत हो गई. मामले में निक्की के पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है
  • इस पर विपिन ने कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है. हर पति-पत्नी के बीच झगड़ा होता है और वो खुद मरी है
ग्रेटर नोएडा:

ग्रेटर नोएडा में दहेज की मांग को लेकर पति और ससुरालवालों द्वारा की गई महिला की हत्या मामले में पति विपिन ने कहा कि मैंने उसे नहीं मारा और मुझे कोई पछतावा नहीं है. बता दें कि गुरुवार देर रात को विपिन और उसकी मां ने मिलकर निक्की को आग के हवाले करते हुए मौत के घाट उतार दिया था. इस मामले में पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर लिया था. 

"मेरी पत्नी चली गई... हां बहुत पछतावा है"- विपिन

इसी बीच जब पुलिस रविवार को विपिन को सबूत जुटाने के लिए घर लेकर गई थी तो उसने भागने की कोशिश की थी, जिस वजह से एनकाउंटर में उसके पैर पर गोली लग गई थी. इसके बाद जब पुलिस विपिन को लेकर अस्पताल पहुंची तो वहां मौजूद एनडीटीवी संवादाता ने आरोपी विपिन से कुछ सवाल किए. इस दौरान उसने कहा कि "मुझे कोई पछतावा नहीं है और मैंने उसे नहीं मारा. हर पति-पत्नी के बीच झगड़े होते हैं वह खुद मरी है." इसके तुरंत बाद ही जब विपिन से एक बार फिर पूछा गया कि क्या आपको कोई पछतावा है तो उसने कहा कि, "हां मुझे बहुत पछतावा है... मेरी पत्नी चली गई."

दहेज मांगने का लगाया आरोप

निक्की के परिवारवालों ने आरोप लगाया है कि निक्की का पति और उसके ससुराल के लोग दहेज देने के बाद भी बार-बार और पैसों की मांग करते रहते थे. यहां आपको बता दें कि निक्की को उसके बेटे के सामने ही पति और सास ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी. इस बारे में जब अधिकारियों ने निक्की के बेटे से सवाल किया था तो उसने कहा था, "मेरे पापा ने मेरी मां को मार दिया."

निक्की की बहन ने भी लगाया मारपीट का आरोप

यहां आपको यह भी बता दें कि निक्की की बहन कंचन की शादी भी उसी घर में हुई है. कंचन की शादी विपिन के भाई के साथ हुई है और कंचन ने आरोप लगाया है कि उसके साथ भी मारपीट की जाती थी और वो अपनी बहन की जान नहीं बचा पाई. जिस रात निक्की के साथ मारपीट कर उसे आग के हवाले किया गया था, उसी रात कंचन के साथ भी मारपीट की गई थी और फिर वह बेहोश हो गई थी. 

बहन कंचन ने कही ये बात

कंचन ने भी आरोप लगाया है कि उसके और निक्की के बेटे के सामने उसे विपिन और ससुराल वालों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

