इतने खूबसूरत घर में रहती हैं Nikki Tamboli, वीडियो में देखें अंदर का एक-एक कोना

Nikki Tamboli-Arbaz Patel Home: निक्की तंबोली ने अपने घर में ज्यादातर हर जगह सफेद और क्रीम रंग इस्तेमाल किया है. इसकी वजह से पूरा घर खुला-खुला, बड़ा, रोशनी वाला और काफी शांत लगता है.

बेहद खूबसूरत है निक्की तंबोली-अरबाज पटेल का घर

Nikki Tamboli-Arbaz Patel Home: फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चला रही हैं. इसमें वे अपने कुक दिलीप के साथ फेमस सेलिब्रिटीज के घर जाती हैं और वहां सेलेब्स के साथ मिलकर खाना बनाती हैं. इसी कड़ी में हाल ही में वे एक्ट्रेस निक्की तंबोली और उनके बॉयफ्रेंड अरबाज पटेल के घर पहुंची थीं. इससे जुड़ा एक वीडियो उन्होंने अपने चैनल पर शेयर किया है. इस वीडियो में फराह खान ने खाना बनाने के साथ-साथ निक्की और अरबाज के घर का होम टूर भी दिया है. अगर आप भी घर सजाने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो इस घर से कई अच्छे आइडिया मिल सकते हैं. आइए जानते हैं अंदर से एक्ट्रेस का घर कैसा दिखता है. 

बेहद खूबसूरत है  निक्की तंबोली-अरबाज पटेल का घर 

घर में एंट्री करते ही बड़ा सा लिविंग रूम दिखाई देता है. बता दें कि निक्की तंबोली ने अपने घर में ज्यादातर हर जगह सफेद और क्रीम रंग इस्तेमाल किया है. इसकी वजह से पूरा घर खुला-खुला, बड़ा, रोशनी वाला और काफी शांत लगता है. पूरे घर में रंग सिर्फ पेंटिंग्स और हरे पौधों में नजर आता है. इससे घर में स्पेस ज्यादा दिखता है. अगर आपको भी खुले-खुले घर पसंद हैं, तो आप भी सफेद रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं.

वेंसकोटिंग वॉल

घर की दीवारों पर वेंसकोटिंग की गई है. यह एक तरह की स्टाइलिश दीवार डिजाइन होती है, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है. इससे दीवारें सिंपल नहीं लगतीं और घर को एक लग्जरी लुक मिलता है. अगर आपको ज्यादा भरी-भरी दीवार पसंद नहीं हैं और आप कम बजट में लग्जरी चाहते हैं, तो आप भी अपने घर की दीवारों पर वेंसकोटिंग करा सकते हैं.

मार्बल वाली फर्श

घर में ग्लॉसी मार्बल फ्लोर है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है. इसकी हल्की-सी चमक भी पूरे घर को लग्जरी फील देती है. इसके साथ ही घर में हर जगह कोव लाइटिंग और रिसेस्ड लाइट्स लगाई गई हैं.

फर्नीचर भी बिल्कुल सिंपल और मॉडर्न

निक्की तंबोली के घर का फर्नीचर भी सफेद और क्रीम रंग का है, जो देखने में बहुत साफ और मॉडर्न लगता है. डाइनिंग एरिया में एक मार्बल टॉप वाला टेबल है, जिसके नीचे लकड़ी की स्टाइलिश डिजाइन है. इसके साथ क्रीम रंग की छह कुर्सियां रखी हैं.

सबसे सुंदर कोना 

लिविंग रूम में एक बड़ा, गोल सा लाउंज सोफा रखा है. यह घर का सबसे प्यारा हिस्सा है. निक्की बताती हैं कि यहां बैठकर वे खिड़की से बाहर का नजारा देखती हैं, जो बेहद खूबसूरत लगता है.

यहां देखें वीडियो- 

