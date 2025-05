ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पंजाब का स्‍वर्ण मंदिर पाकिस्‍तान के निशाने पर था. भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्‍तान ने हमले किये, लेकिन हमने स्‍वर्ण मंदिर को आंच नहीं आने दी. भारतीय सेना ने एक डेमो दिखाया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया. पाकिस्‍तान ने स्‍वर्ण मंदिर पर ड्रोन से हमला किया था, लेकिन इस हमले को समय रहते नाकाम कर दिया गया. पाकिस्‍तान के हर हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्‍वर्ण मंदिर की सभी लाइट बंद कर दी गई थीं.

पंजाब के अमृतसर में भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल का एक डेमो दिखाया. इस डेमों में भारतीय सेना ने दिखाया कि आकाश मिसाइल प्रणाली सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया.

#WATCH | Amritsar, Punjab: Indian Army shows a demo of how Indian Air Defence systems, including AKASH missile system, saved the Golden Temple in Amritsar and cities of Punjab from Pakistani missile and drone attacks.