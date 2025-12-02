दिल्ली के अस्पताल में गहना चोरी का मामला : विवाद बढ़ने पर MS ने दी सफाई, जानिए क्या कहा?

दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित गोयल हॉस्पिटल में मरीज के कानों से गोल्ड रिंग चोरी के मामले में नया मोड़ आया है. अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट (एमएस) विपिन रस्तोगी ने बताया कि यह घटना 11 नवंबर की है. शिकायत मिलने के तुरंत बाद अस्पताल प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी आउटसोर्स स्टाफकर्मी से ज्वेलरी बरामद कर मरीज विनय गुप्ता के बेटे नवीन गुप्ता को लौटा दी थी. आरोपी को अस्पताल से टर्मिनेट भी कर दिया गया.

एमएस रस्तोगी ने बताया कि पीड़ित परिवार को कानूनी कार्रवाई में मदद के लिए अस्पताल ने घटना का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया था. लेकिन बाद में यह वीडियो कुछ राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले लोगों के हाथ लग गया, जिन्होंने घटना के कई दिन बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर अस्पताल और स्थानीय विधायक डॉ. अनिल गोयल की छवि खराब करने की कोशिश की. उनके आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है.

रिपोर्ट के मुताबिक, विनय गुप्ता को 11 नवंबर को गोयल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उनकी हालत गंभीर थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इसी दौरान एक आउटसोर्स स्टाफ ने उनके कानों की रिंग निकाल ली. परिजनों को पता चलने पर उन्होंने अस्पताल को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंटरनल कमेटी गठित की गई, सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई और आरोपी को कमेटी के सामने पेश किया गया. उससे सारी ज्वेलरी बरामद कर 13 नवंबर को नवीन गुप्ता को सौंप दी गई. आरोपी को बर्खास्त कर दिया गया है.