विज्ञापन
विशेष लिंक

आपकी स्किन इतना ग्लो कैसे करती है.. हरलीन के सवाल पर पीएम मोदी ने खोला राज

पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान महिला क्रिकेटरों ने कई सवाल पूछे. दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर पहली बार विश्व कप जीतने वाली टीम की खिलाड़ी हरलीन देओल ने पीएम मोदी से कई सवाल भी पूछे.

Read Time: 2 mins
Share
आपकी स्किन इतना ग्लो कैसे करती है.. हरलीन के सवाल पर पीएम मोदी ने खोला राज
पीएम नरेंद्र मोदी हरलीन देओल
  • पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की
  • हरलीन देओल ने पीएम नरेंद्र मोदी से उनके स्किन ग्लो का राज भी पूछ लिया
  • पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान महिला विश्वकप विजयी टीम ने प्रधानमंत्री से कई सवाल पूछे. इसी दौरान टीम की जोरदार खिलाड़ी हरलीन देओल ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे सब हंसने लगे. दरअसल, हरलीन ने पीएम से पूछा कि आपकी स्किन इतना ग्लो कैसे करती है?

आपकी स्किन इतना ग्लो कैसे करती है?

हरलीन ने पूछा आप बहुत ग्लो करते हो सर मैं आपके स्किन रूटीन को पूछना चाहती हूं. इसपर सब हंसने लगीं. इस पर पीएम मोदी ने कहा कि मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था. तभी हरलीन के बगल में बैठीं स्नेह राणा ने कहा कि आपको करोड़ों देशवासी प्यार करते हैं. 

देशवासी करते हैं प्यार 

पीएम मोदी ने इसपर कहा, हां ये तो है ही जी.ये तो बहुत बड़ी ताकत होती है. उन्होंने कहा कि समाज से इतना प्यार मिलता है. सरकार में भी 25 साल हो गए हैं. हेड ऑफ गवर्नमेंट बने हुए लंबा अरसा हो गया है. पीएम मोदी ने कहा कि जब लोग आशीर्वाद देते हैं तो उसका एक प्रभाव होता है. गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वकप विजेता टीम के खिलाड़ियों से बुधवार को मुलाकात की थी. वीडियो में सभी खिलाड़ियों ने पीएम मोदी से कई सवाल भी पूछे. 

पीएम मोदी ने हरलीन से पूछे सवाल 

पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान पूछा कि टीम में कोई तो हंसाने वाला होगा न? इस पर खिलाड़ियों ने जेमिमा का नाम लिया. तब जेमिमा ने कहा कि हरलीन भी टीम को साथ लाने में मदद करती है. तब हरलीन ने कहा कि टीम में ऐसा कोई होना चाहिए जो माहौल को लाइट करने के लिए होना चाहिए. उन्होंने बताया कि वह सबके पास जाकर कुछ न कुछ करती रहती हैं. फिर पीएम मोदी ने पूछा यहां आने पर क्या किया तो सब हंसने लगे. इस पर हरलीन ने बोलो कि इन लोगों ने मुझे डांट दिया था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Narendra Modi, Harleen Deol, Icc Woman World Cup
Get App for Better Experience
Install Now