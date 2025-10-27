गे डेटिंग ऐप से नोएडा के फ्लैट में जुटे 8 दोस्त और फिर हो गई एक की मौत, आखिर हुआ क्या?

- नोएडा के सेक्टर-74 में एक युवक शुभम कुमार की आठवीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई
- मृतक शुभम कुमार अलीगढ़ का निवासी था और वह पार्टी के लिए दोस्तों के साथ सोसाइटी के फ्लैट में आया था
- पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच कर रही है
नोएडा के सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक नॉर्थ आई सोसाइटी में रविवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. सूचना के बाद मौके पुलिस पहुंच पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामला थाना सेक्टर 113 क्षेत्र का है.
मृतक की पहचान 29 वर्षीय शुभम कुमार निवासी अलीगढ़ के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, शुभम कुमार 25 अक्टूबर की शाम अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए सोसाइटी के एक फ्लैट में आया था. ये लोग एक ऑनलाइन समलैंगिक ऐप के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे. बताया जा रहा है कि ऐप से जुड़े 7-8 युवक फ्लैट में पार्टी करने के लिए इकट्ठा हुए थे. देर रात तक पार्टी चलने के बाद 26 अक्टूबर की सुबह शुभम बालकनी से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी. एडीसीपी नोएडा सुमित शुक्ला ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तत्काल मौके पहुंचकर जांच की. दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.
पुलिस ने बताया कि मृतक शुभम के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि गिरने की वास्तविक वजह का पता चल सके. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह दुर्घटना थी या किसी प्रकार की साजिश. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
