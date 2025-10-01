शर्मनाक! बड़ी बहन के सामने ही छोटी बहन से गैंगरेप, आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार, तमिलनाडु की ये घटना आपको भी हिला देगी

पुलिसवालों को हमेशा से ही हमारा रक्षक माना गया है लेकिन क्या हो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए. ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई से सामने आई है. यहां दो पुलिसकर्मियों ने एक युवती की उसकी बड़ी बहन के सामने ही गैंगरेप किया है. घटना के सामने आने के तमिलनाडु पुलिस ने आरोपी पुलिसवालों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान सुरेश राज और सुंदर के रूप में गई है. दोनों आरोपी तिरुवन्नामलाई ईस्ट पुलिस स्टेशन में तैनात थे.

पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि आरोपियों ने इस घटना को उस समय अंजाम दिया जब वो आंध्र प्रदेश से तिरुवन्नामलाई आ रही थीं. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो दोनों बहने केले के थंब काटकर उसे बेचने के लिए एक वैन से बाजार जा रही थीं. इसी दौरान सोमवार की रात जब उनकी वैन पास के चेक पोस्ट पर पहुंची तो दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों ने वैन के चालक को पहले डराया धमकाया औऱ बाद में दोनों बहनों को वहीं वैन से उतार लिया.

पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों ने दोनों बहनों को पास के एक सुनसान जगह पर लेकर गए और वहां उन्होंने बड़ी बहन के सामने ही छोटी बहन के साथ दुष्कर्म किया.

सड़क पर छोड़कर भागे थे दोनों आरोपी

पुलिस की जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों ने दोनों बहनों को बीच सड़क पर ही छोड़कर भाग गए थे. सुबह करीब पांच बजे दोनों बहनों को वहां से गुजर रहे कुछ मजदूरों ने देखा और बाद में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई. बाद में एंबुलेंस की मदद से दोनों बहनों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलने के बाद तिरुवन्नामलाई ऑल वीमेन पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और पीड़िता का बयान दर्ज किया.