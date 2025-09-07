विज्ञापन
बुजुर्ग महिला की पेड़ से बांधकर महिलाओं ने की पिटाई... तमिलनाडु से आए इस वीडियो के पीछे की कहानी तो जान लीजिए

वीडियो में दिख रहा है किस तरह से दूसरी महिलाएं पेड़ से बंधी इस महिला पर लगातार हमला कर रही हैं और डंडों से उसकी पिटाई कर रहे है.

बुजुर्ग महिला की पेड़ से बांधकर महिलाओं ने की पिटाई... तमिलनाडु से आए इस वीडियो के पीछे की कहानी तो जान लीजिए
बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई
  • तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के पनरुति में एक बुजुर्ग महिला को पेड़ से बांधकर महिलाओं ने बेरहमी से पीटा है
  • पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग महिला की पिटाई जमीन विवाद के कारण हुई है और एक आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया है
  • आरोपी महिलाएं बुजुर्ग महिला के बाल खींचने और कपड़े फाड़ने की भी कोशिश करती दिख रही हैं.
एक बुजुर्ग महिला को पेड़ से बांधकर उसे पीटने का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ये वीडियो तुमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के पनरुति का बताया जा रहा है. इस वीडियो में बुजुर्ग महिला को जो लोग पीट रहे हैं वो सभी महिलाएं हैं. दो मिनट से ज्यादा के यह वीडियो आपको विचलित कर सकता है. इस वीडियो में दिख रहा है किस तरह से दूसरी महिलाएं पेड़ से बंधी इस महिला पर लगातार हमला कर रही हैं और डंडों से उसकी पिटाई कर रहे है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है. हालांकि, इस वीडियो की एनडीटीवी कोई पुष्टि नहीं करता है.

जमीन से जुड़े विवाद में पिटाई की आई बात

पुलिस की जांच में पता चला है कि बुजुर्ग महिला की पिटाई जमीन विवाद को लेकर की गई है. पुलिस ने अभी तक इस मामले में एक आरोपी महिला को गिरफ्तार में ले लिया है जबकि अन्य की तलाश की जा रही है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी को बताया कि हमने फरार आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें बनाई हैं. ज़मीन का मामला ही हत्या का कारण लग रहा है। जाँच जारी है. जब उनसे पूछा गया कि क्या यह जाति-आधारित अत्याचार था, तो अधिकारी ने कहा, हम जांच कर रहे हैं. 

बुजुर्ग महिला के कपड़े फाड़ने की भी हुई कोशिश

दो मिनट से ज्यादा के इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ महिलाओं ने एक बुजुर्ग महिला को पेड़ से बांधा हुआ है. उसके बाद कुछ महिलाएं डंडे से उसकी पिटाई कर रही हैं तो दूसरी महिलाएं उस बुजुर्ग महिला के बाल खींच रही है. महिला की पिटाई के दौरान आरोपी महिलाओं ने उस बुजुर्ग महिला के कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की. बुजुर्ग महिला के साथ हुई ये पूरी घटना एक शख्स ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर ली. हालांकि, पिटाई का वीडियो बनाने के क्रम में आरोपी महिलाओं ने वीडियो बना रहे शख्स को भी धमकी दी. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. 

