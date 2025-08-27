गजानन की एआई से सुरक्षा, बॉलीवुड से माफिया तक उत्सव में डूबे;गणेश चतुर्थी पर मुंबई से लेकर आंध्र तक धूम

आज गणेश चतुर्थी है. यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस दौरान, लोग अपने घरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां स्थापित करते हैं. मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा पंडाल सज चुका है. गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस साल गणेश उत्सव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. मुंबई पुलिस ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. गणेश उत्सव के दौरान शहर में चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के इस पवित्र त्योहार का आनंद ले सकें.

मुंबई के खास गणेश पंडाल

लालबाग चा राजा: मुंबई के सबसे चर्चित गणेशोत्सव पंडालों में से एक, जहां लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं.

अंधेरीचा राजा: उपनगरों में उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि लालबागचा राजा दक्षिण बॉम्बे में है.

गणेश गली मुंबईचा राजा: मुंबई के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय गणेश पंडालों में से एक.

चिंचपोकली चा राजा, चिंतामणि: मुंबई के सबसे पुराने और श्रद्धेय गणेश पंडालों में से एक.

खेतवाड़ी चा गणराज: दक्षिण मुंबई में बसा, यह पंडाल गणेश चतुर्थी के भव्य उत्सवों में सबसे चर्चित नामों में से एक है.

साईं बाबा की नगरी शिरडी में भी गणेशोत्सव की धूम है. 27 अगस्त से शुरू हो रहे इस पावन पर्व को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. वहीं आंध्र प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी रवि कुमार ने कहा कि राज्य भर में 15,000 गणेश पंडालों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. कुमार ने कहा कि राज्य भर में गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान आध्यात्मिक कार्यक्रमों को बिना किसी असुविधा के संपन्न कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

हेमा मालिनी ने साड़ी पहनकर गणपति बप्पा का किया स्वागत

गणेश चतुर्थी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्योहार का जो अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. बॉलीवुड सितारे भी इस मौके पर पूरे दिल से बप्पा का स्वागत करते हैं. चाहे पूजा की तैयारी हो या ट्रेडिशनल लुक में खुद को सजाना, सब कुछ बहुत खास होता है. इसी कड़ी में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने भी अपने सोशल मीडिया पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा की हैं, जो अब वायरल हो रही हैं. हर साल की तरह इस बार भी हेमा मालिनी ने इस खास अवसर पर अपने ट्रेडिशनल अंदाज से लोगों का दिल जीत लिया है. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई उनकी ये तस्वीरें गणपति बप्पा के स्वागत से पहले की तैयारियों की झलक हैं. इसी तरह कई स्टार्स अपने-अपने यहां गणपति को विराजमान करेंगे.

माफिया भी बन जाते हैं भक्त

चेंबूर का सहयाद्री क्रीड़ा मंडल में प्रतिष्ठापित गणेश प्रतिमा “छोटा राजन के गणपति” नाम से भी मशहूर हैं. ऐसा इसलिये क्योंकि 1988 में भारत से भागने के पहले अंडरवर्लड डॉन राजन निकालजे यानी कि छोटा राजन इसी इलाके में रहता था. यहीं के सहकार सिनेमा के बाहर ब्लैक में टिकट बेचकर उसने अपने आपराधिक करियर की शुरूआत की थी. इसी तरह अलग-अलग माफिया भी अपने घर पर गणपति को विराजमान करते हैं.

