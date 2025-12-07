विदेशी मुद्रा गैंग मास्टरमाइंड: कंपनी बनाई मगर बिजनेस डूबा तो बन गया देश भर की पुलिस का सिरदर्द

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से देश भर की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था. आरोपी का नाम कृष्णा कुमार शर्मा है, उम्र 31 साल. वह मूल रूप से हावड़ा (पश्चिम बंगाल) का रहने वाला है और दिल्ली के उत्तम नगर, किरण गार्डन में छिपकर रह रहा था. कृष्णा एक इंटरस्टेट फॉरेक्स (विदेशी मुद्रा) ठगी गैंग का मास्टरमाइंड है, जो पूरे भारत में अलग-अलग शहरों में लोगों को डॉलर और यूरो के नाम पर धोखा देता रहा है.

कैसे मिला सुराग

6 दिसंबर 2025 को क्राइम ब्रांच के SI अनुज छैकरा को जानकारी मिली कि कृष्णा कुमार शर्मा अपने साथियों से मिलने के लिए उत्तम नगर के किरण गार्डन आएगा. यह वही आरोपी था, जिसकी तलाश कोलकाता पुलिस लंबे समय से कर रही थी और जिसके खिलाफ कोलकाता की अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था. इस सूचना के बाद तकनीकी निगरानी करके टीम ने आरोपी की लोकेशन पता की. जब वह बताए गए स्थान पर पहुंचा, तो टीम ने पहले से लगाए गए जाल में उसे दबोच लिया.

क्या था ताज़ा मामला

कोलकाता के Shakespeare Sarani थाने में दर्ज FIR में कृष्णा पर एक बड़े व्यापारी को विदेशी करेंसी के नाम पर धोखा देने का आरोप है. उसने खुद को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा बताया और भरोसा जीतकर पीड़ित से USD 15,000 और Euro 1,000 ले लिए, जिसकी कुल कीमत लगभग ₹14.5 लाख है. इस मामले में उसका एक साथी सौरभ पहले ही कोलकाता पुलिस के हाथ लग चुका है, जबकि कृष्णा फरार था. अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया था.

दिल्ली में भी बड़े स्तर पर ठगी

दिल्ली के कनॉट प्लेस थाना क्षेत्र में भी कृष्णा पर ठगी का एक अनोखा मामला दर्ज है. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे उसके मालिक ने पैसे लेने के लिए कृष्णा (उर्फ राघव) के पास भेजा था. मुलाकात के दौरान आरोपी ने उसे पानी दिया, जिसे पीते ही वह असामान्य स्थिति में चला गया. बाद में होश आने पर उसके बैग से USD 25,000 गायब मिले. यह भी आरोप है कि आरोपी ने पानी में कोई पदार्थ मिलाया था, जिससे वह व्यक्ति कुछ समय के लिए बेहोशी जैसी हालत में पहुंच गया. इस मामले में आरोपी गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर था.

गैंग कैसे करता था ठगी

यह गैंग बेहद योजनाबद्ध तरीके से लोगों को निशाना बनाता था. कृष्णा खुद को फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा डायरेक्टर या निर्माता बताता था, ताकि लोग उस पर जल्दी भरोसा कर लें. वह बड़े-बड़े व्यापारियों, फॉरेक्स डीलरों और ट्रैवल कंपनियों को टारगेट करता था. गैंग अलग-अलग शहरों के 5-स्टार होटलों में बड़े कमरे बुक करता, ताकि माहौल असली लगे. उसके साथ उसके भतीजे मयंक शर्मा और कई अन्य लोग होते, जिनमें बाउंसर, मेकअप मैन और अन्य कर्मचारी शामिल थे. ये सभी लोग फिल्म के शूट की तरह माहौल बनाते थे. व्यापारियों को होटल के कमरे में बुलाया जाता था और उनसे कहा जाता कि वे डॉलर या यूरो लेकर आएं. गैंग का कोई सदस्य मुद्रा लेकर यह कहकर बेडरूम की ओर चला जाता कि वह होटल मैनेजर को दिखाकर तुरंत भारतीय रुपये लेकर वापस आएगा, लेकिन पीछे का कमरा दरअसल बैक एग्ज़िट होता था. आरोपी उसी रास्ते से भाग निकलते थे. कुछ देर बाद जब व्यापारी इंतजार करके कमरे में जाते, तो वहां कोई नहीं मिलता और मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ पाया जाता. गैंग तुरंत फ्लाइट से शहर छोड़ देता था. यह भी पाया गया कि गैंग हमेशा नकद भुगतान से होटल और फ्लाइट बुक करता था, ताकि डिजिटल ट्रेल नहीं छोड़ा जाए. वे कई अलग-अलग मोबाइल फोन, सिम कार्ड और Zangi ऐप का इस्तेमाल करते थे. सुरक्षा के लिए महिलाओं वाला चिली स्प्रे और कभी-कभी क्लोरोफॉर्म भी साथ रखते थे.

कई राज्यों में दर्ज मामले

कृष्णा कुमार शर्मा के खिलाफ देशभर में धोखाधड़ी के कई केस दर्ज हैं, जिनमें मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के मामले शामिल हैं.

2023 में मुंबई के अंबोली थाने में

2024 में मुंबई एयरपोर्ट और सांताक्रूज़ (वकोला) में

2024 में दिल्ली के कनॉट प्लेस में

2025 में कोलकाता में बड़े स्तर पर दर्ज केस

इन सभी मामलों में आरोपी ने अलग-अलग लोगों को विदेशी मुद्रा के नाम पर ठगा

कौन है कृष्णा कुमार शर्मा

कृष्णा का जन्म 1994 में कोलकाता में हुआ. उसके पिता एक अकाउंटेंट थे. उसने B.Com (Hons.) की पढ़ाई 2016 में पूरी की. इसके बाद 2017 में उसने Ace Entertainment नाम से इवेंट मैनेजमेंट और सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी शुरू की. 2019 में उसने Zee Music के लिए एक म्यूजिक वीडियो भी प्रोड्यूस किया था, लेकिन COVID के दौरान उसका बिजनेस बुरी तरह डूब गया. इसके बाद उसने गलत रास्ता अपनाया और फॉरेक्स डीलरों व ट्रैवल कंपनियों को धोखा देकर पैसा कमाने लगा. एक घटना में उसने एक महिला से यह कहकर 45 लाख रुपये ठगे कि वह उसके लिए एक बड़े बॉलीवुड अभिनेता का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देगा



