और जाल से छूट नदी में तैरने लगा बाघ, देखिए आजाद होने की ये खुशी...

पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में बचाए गए एक बाघ को रिहा कर दिया गया है. रिहाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया. वायरल वीडियो में वन विभाग की टीम सेफ्टी के साथ बाघ को नदी में छोड़ती हुई दिखाई दे रही है. दरअसल कुछ मछुआरों ने नदी के किनारे बाघ के पैरों के निशान देखे थे, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी वन विभाग की टीम को दी.

सूचना मिलने के बाद भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (WTI) और वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रैक करना शुरू किया. काफी मेहनत करने के बाद टीम को बाघ धान के खेतों और झाड़ियों में छिपा हुआ मिला. बाघ को सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए टीम ने ट्रैंक्विलाइजर गन का इस्तेमाल किया, जिससे बाघ बेहोश हो गया और टीम ने आसानी से उसे पकड़ा.

A tiger being released after it was rescued in Sunderbans, WB.



The tigers here have adapted to the mangrove ecosystem & so have the methods adopted for their rescue & release. A unique story of conservation & the works of green soldiers working in such difficult conditions🙏🙏 pic.twitter.com/8vDE1tr5du