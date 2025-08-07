'अगर फोन नहीं उठाया तो अगला टारगेट...' कैफे पर फायरिंग के बाद कपिल शर्मा से लॉरेंस गैंग ने क्या कहा?

Kapil Sharma Cafe Firing in Canada: कॉमेडियन कपिल शर्मा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर हैं. कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित कैफे (Kaps cafe) पर गुरुवार को फिर से फायरिंग हुई. कपिल शर्मा के कैफे पर 6 राउंड फायरिंग हुई. इससे पहले 11 जुलाई को भी कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई थी. कपिल के कैफे पर हुई फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें ताबड़तोड़ गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ रही है. कपिल के कैफे पर गुरुवार को हुई फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बिश्नोई गैंग ने कपिल शर्मा को बड़ी चेतावनी दी है.

गुरुवार को कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में स्थित कैफे पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली. इसी पोस्ट में इस गैंग ने कपिल शर्मा को खुली चेतावनी भी दी.

कपिल के कैफे पर फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर आया पोस्ट

कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया, "जय श्री राम, सत श्री अकाल. राम राम सभी भाइयों को. आज जो कपिल शर्मा के "कैप्स कैफे" (Kaps Cafe), सरे (Surrey) में फायरिंग हुई है, उसकी ज़िम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेते हैं.

अगला टारगेट मुंबई में... गोल्डी ढिल्लों ने किया सोशल मीडिया पोस्ट

इसी पोस्ट में आगे लिखा गया कि हमने इसको (संभवत: टारगेट को) कॉल की थी, इसको रिंग नहीं सुनाई दी तो कार्रवाई करनी पड़ी. अब भी रिंग नहीं सुनेगा तो अगली कार्रवाई जल्द ही मुंबई में करेंगे. सोशल मीडिया पोस्ट में गैंगस्टर ने खुलेआम धमकी दी कि यदि कपिल शर्मा अब भी कॉल इग्नोर किया तो ये लोग मुंबई में स्थित कपिल शर्मा के ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं.

गुरुवार को कपिल के कैफे पर हुई फायरिंग का वीडियो देखें

गुरुवार को हुई फायरिंग की घटना के बाद कनाडा के सर्रे की पुलिस छानबीन में जुटी है. दूसरी ओर मुंबई पुलिस भी अपने स्तर से जांच-पड़ताल में लगी है. इस मामले में कपिल शर्मा की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है.

फायरिंग की पहली घटना की जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी ने ली थी

इससे पहले कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी खालिस्तानी के 10 लाख के इनामी आतंकी ने ली थी. पहली घटना में खालिस्तानी आतंकी ने कहा था कि कपिल शर्मा ने निहंगों के पहनावे का मजाक उड़ाया था. इधर गुरुवार को हुई फायरिंग के बाद मुंबई पुलिस कपिल के संपर्क में है. माना जा रहा है कि कपिल शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है.



