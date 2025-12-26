धुरंधर से पिटने वाली कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' फिर से होगी रिलीज, जानें क्यों हो रही री रिलीज

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने अपने सामने रिलीज हुई फिल्मों को निस्ते नाबूत कर दिया. कई फिल्में रिलीज हुईं और बुरी तरह के फ्लॉप हो गईं. उन्हीं में से एक फिल्म कॉमेडियन कपिल शर्मा की भी रही. कपिल शर्मा की हालिया रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं दिखा पाई. अब निर्माताओं ने बड़ा फैसला लिया है. फिल्म को जनवरी 2026 में एक बार फिर सिनेमाघरों में री-रिलीज किया जाएगा. यह खबर फिल्म समीक्षक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर शेयर की है.

किस किसको प्यार करूं 2 की कमाई

फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' 12 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. यह 2015 की सुपरहिट फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' का सीक्वल है, जिसमें कपिल शर्मा ने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था. नई फिल्म में कपिल की कॉमेडी और एक आदमी की कई शादियों वाली उलझन वाली कहानी को दर्शकों ने काफी पसंद किया. 'किस किसको प्यार करूं 2' को लेकर रिव्यू भी ज्यादातर अच्छे आए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह कमजोर साबित हुई. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म ने अब तक करीब 11 से 12 करोड़ रुपये की कमाई ही की है, जो इसे फ्लॉप की श्रेणी में डाल देती है.

KAPIL SHARMA'S 'KIS KISKO PYAAR KAROON 2' TO *RE-RELEASE* IN JAN 2026... The theatrical run of #KisKiskoPyaarKaroon2, starring #KapilSharma, was impacted due to limited screen availability, owing to two major releases – #Dhurandhar and #Avatar.



Keeping the fan excitement in… pic.twitter.com/L3LTJyUN8R — taran adarsh (@taran_adarsh) December 26, 2025

धुरंधर ने बिगाड़ा खेल

'किस किसको प्यार करूं 2' के खराब प्रदर्शन की मुख्य वजह थिएटरों में सीमित स्क्रीन मिलना बताया जा रहा है. बीते कुछ वक्त से रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर' और हॉलीवुड की बड़ी फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' सिनेमाघरों में छाई हुई थीं. इनकी जबरदस्त कमाई ने कपिल की 'किस किसको प्यार करूं 2' को ज्यादा मौका नहीं दिया. फिल्म का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी ने किया है. कपिल शर्मा के अलावा इसमें आयशा खान, त्रिधा चौधरी, वारिना हुसैन, पारुल गुलाटी और मंजोत सिंह जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. दिग्गज अभिनेता असरानी भी इसमें नजर आए, जो उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई क्योंकि उनका निधन अक्टूबर 2025 में हो गया था.

क्यों लिया री रिलीज का फैसला

बताया जा रहा है कि निर्माता रतन जैन ने री-रिलीज का फैसला लिया है ताकि फिल्म को ज्यादा दर्शक मिल सकें और नुकसान की भरपाई हो सके. अभी नई रिलीज की सटीक तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही यह जानकारी सामने आएगी. कपिल शर्मा के फैंस के लिए यह खुशखबरी है कि उनकी पसंदीदा कॉमेडी एक बार फिर बड़े पर्दे पर हंसी बिखेरेगी. देखना दिलचस्प होगा कि री-रिलीज में फिल्म कितना कमाल दिखाती है.