अहिल्यानगर में देर रात फायरिंग: युवक को दौड़ाकर गोली मारी, CCTV में कैद हुई वारदात

महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से देर रात गोलीबारी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. शहर के राज चेंबर्स इलाके में एक युवक पर अज्ञात हमलावर ने पीछा कर गोलियां चला दीं. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मिली जानकारी के मुताबिक, घटना रात के समय हुई जब युवक सड़क पर जा रहा था. तभी एक शख्स उसका पीछा करते हुए आया और उस पर फायरिंग कर दी. अचानक हुई इस गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद लोग दहशत में आ गए.

घायल युवक को तुरंत जिला सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. सामने आए वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर युवक के पीछे भागते हुए उस पर गोली चला रहा है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी मदद से आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है. फिलहाल आरोपी फरार है और उसकी तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है.

ये भी पढ़ें-: पीरागढ़ी केस वाले बाबा कमरुद्दीन के हाथ में जहर वाले लड्डू का CCTV फुटेज, कार में तीन लोगों की जान ली थी