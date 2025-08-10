विज्ञापन
वाराणसी के आत्मविश्वस्नेश्वर मंदिर के गर्भगृह में लगी आग, 7 झुलसे

वाराणसी के आत्मविश्वस्नेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आज सुबह आरती के दौरान दर्दनाक हादसा हुआ. जिसमें 7 लोग आग में झुलसे गए. इस हादसे में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है.

वाराणसी के आत्मविश्वस्नेश्वर मंदिर के गर्भगृह में लगी आग, 7 झुलसे
इस हादसे में एक 65 प्रतिश्त झुलस गया है
  • वाराणसी के आत्मविश्वस्नेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आग लगने से अफरातफरी मच गई.
  • आरती के दौरान दीपक के रुई के संपर्क में आने से आग फैल गई और मंदिर में मौजूद सात लोग इसमें झुलस गए
  • झुलसे हुए सभी लोगों को मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा में लाया गया, जिनमें से एक को निजी अस्पताल रेफर किया गया है.
वाराणसी:

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आत्मविश्वस्नेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आग लगने से अफरातफरी मच गई. वाराणसी के चौक थाना क्षेत्र के ब्रह्मनाल चौकी अंतर्गत स्थित आत्मविश्वस्नेश्वर मंदिर में रविवार सुबह ये हादसा हुआ. मंदिर में आज हरियाली श्रृंगार और आरती चल रही थी. इस दौरान आरती का दीपक रुई के संपर्क में आ गया और आग चारों तरफ फैल गई. आगजनी की घटना में मंदिर के मुख्य पुजारी समेत गर्भगृह में मौजूद 7 लोग झुलसे गए. सभी को मंडलीय अस्पताल कबीर चौरा में उपचार के लिए लाया गया जहां से एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया है. एक व्यक्ति इस हादसे में 65 प्रतिश्त झुलस गया, जिसकी वजह से उसकी हालात गंभीर बताई जा रही है.

इस हादसे में मंदिर के गर्भगृह में रखा सारा सामान जल गया है. 

मंदिर के रसोई कक्ष में आग लगने से 15 लोग झुलसे

हाल ही में चंडीगढ़ से भी ऐसा एक मामला सामने आया था. जहां मंदिर के रसोई घर में आग लगने से 15 लोग उसमें झुलस गए थे. 15 लोगों में से छह 70-80 प्रतिशत तक झुलस गए थे और उन्हें फरीदकोट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाकी लोगों को बरनाला सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था. यह घटना बरनाला के धनौला स्थित एक मंदिर में उस समय हुई जब श्रद्धालुओं के लिए ‘लंगर' तैयार किया जा रहा था.

