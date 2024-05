आज नोएडा के फ्लैट में लगी आग: प्रचंड गर्मी से फट रहे AC! फायर ब्रिगेड की '24 घंटे' वाली सलाह पढ़ लीजिए

AC Blast : देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से बिजली की अधिकतम मांग रिकॉर्ड 246.06 गीगावाट पर पहुंच गई है. गर्मी से राहत के लिए घरों एवं दफ्तरों में एयर कंडीशनर (AC) और कूलर का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की खपत बढ़ रही है. मगर यही एसी घर या दफ्तर में आग लगने का कारण भी बन रहे हैं. नोएडा के सेक्टर 100 में स्थित लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी में एयर कंडीशनर फटने से पूरा का पूरा फ्लैट भयानक आग की चपेट में आ गया. इसी तरह 27 मई को मुंबई के बोरीवली वेस्ट के एक फ्लैट में आग से पूरा फ्लैट जल कर राख हो गया. 27 मई को ही हरियाणा के हिसार में एक अस्पताल में आग लग गई. आग लगने का कारण एसी में ब्लास्ट था. रोजाना इसी तरह की घटनाएं अलग-अलग इलाकों में हो रही हैं.

मुंबई के बोरीवली वेस्ट के एक फ्लैट में आग लगने की घटना भी बेहद भयावह है. इस तरह की घटनाएं लापरवाही या अनदेखी के कारण ही होती हैं. अगर एसी चलाते समय कुछ सामान्य बातों का ख्याल रखा जाए तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है.

Please Switch off your Electric devices specially AC every 2 hrs. Borivali west, Mumbai fire caused by overheating & Spark in AC Compressor as heatwave is on rise in whole India 🇮🇳



Use ur Electric device efficiently in Summer 🥵 pic.twitter.com/x0YMPmPCHs