किसान नेता डल्लेवाल ने खत्म किया अनशन, MSP गारंटी समेत कई मांगों को लेकर 26 नवंबर से कर रहे थे प्रदर्शन

Farmer Protest in Punjab: पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने रविवार को अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया. डल्लेवाल ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले साल 26 नवंबर को अनशन शुरू किया था. उनके साथ पंजाब-हरियाणा शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों किसान लंबे समय तक धरने पर बैठे थे. बाद में किसान प्रतिनिधियों और सरकार से बातचीत का सिलसिला भी शुरू हुआ.

डल्लेवाल ने ‘महापंचायत' में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘आप (किसानों) सभी ने मुझसे आमरण अनशन खत्म करने को कहा है. आंदोलन को बनाए रखने के लिए मैं आपका ऋणी हूं. मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं. मैं आपके आदेश को स्वीकार करता हूं.''

VIDEO | Punjab: Farmer leader Jagjit Singh Dallewal has announced to end his hunger strike during the Kisan Mahapanchayat held in Sirhind in Fatehgarh Sahib district. #JagjitSinghDallewal #farmersprotest pic.twitter.com/EE23DAwFAE