किसान मानहानि केस : बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं कंगना रनौत, लोकसभा सत्र को बताया वजह

बॉलीवुड एकट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत आज बठिंडा कोर्ट में पेश नहीं हुईं. उनकी अनुपस्थिति का कारण चल रहे लोकसभा सत्र को बताया गया. उनकी तरफ से उनके वकील ने अदालत में हाजिरी से माफी (छूट) के लिए एक अर्जी दायर की. अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 जनवरी 2026 की तारीख तय की.

शिकायतकर्ता बीबी महिंदर कौर के वकील रघुबीर सिंह बहनीवाल ने पुष्टि की कि कंगना रनौत के वकील ने पेशी से छूट मांगी थी. उन्होंने आगे बताया कि अगली तारीख, यानी 5 जनवरी 2026 से पहले, उनके द्वारा अदालत में गवाह पेश किए जाएंगे और इस दौरान कंगना रनौत की निजी पेशी से छूट की अर्जी पर भी बहस की जाएगी.

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली में किसानों द्वारा केंद्र सरकार खिलाफ जिस समय कृषि कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस समय बठिंडा के गांव बहादुर गढ़ जंडिया निवासी बेबे महिंदर कौर ने एक याचिका दायर की थी कि कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके खिलाफ एक पोस्ट डाली थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसी महिलाएं धरने पर 100,100 रुपये लेकर आती हैं. उस दिन से हम मानहानि का केस कर रहे हैं और कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में कंगना रनौत ने इस केस को ख़त्म करने की बात कही थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंज़ूरी नहीं दी और जिसके चलते कंगना रनौत को आज फिर बठिंडा कोर्ट में पेश होने को कहा था.