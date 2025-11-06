फेमस इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का 32 साल की उम्र में निधन, परिवार ने पोस्ट शेयर करके दी ये जानकारी

फेमस ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन हो गया है. अनुनय के परिवार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर फैंस को इसकी जानकारी दी. अनुनय सूद 32 साल के थे. फिलहाल उनकी मौत का कारण (Anunay Sood Death Reason) अभी सामने नहीं आया है. मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर होने के साथ-साथ अनुनय सूद एक फोटोग्राफर भी थे. अनुनय के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे. अनुनय सूद अपनी वीडियों के जरिए लोगों को ट्रिप की टिप्स देते थे और दुनिया की खुबसूरत जगहें दिखाते थे. अनुनय ने निधन से पहले अपना जो लास्ट पोस्ट लोगों के साथ शेयर किया था वो लॉस वेगास का था.

अनुनय के निधन की खबर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उनके परिवार ने लिखा, , ‘हमें अनुनय सूद के निधन की खबर दुख के साथ शेयर करनी पड़ रही है. इस मुश्किल समय में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सहानुभूति दिखाएं और हमारी निजता का सम्मान करें. घर के बाहर भीड़ न लगाएं. ईश्वर अनुनय सूद की आत्मा को शांति दे.'

अनुनय सूद के इंस्टाग्राम पर 14 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स और उनके यूट्यूब चैनल पर 3.8 लाख सब्सक्राइबर थे. वे अपनी ट्रैवल फ़ोटोज़, रील्स वीडियोज़ और व्लॉग्स के लिए लोकप्रिय थे. अनुनय सूद लगातार तीन साल तक फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स सूची में शामिल रहे हैं.

क्या लिखा था आखिरी पोस्ट

अनुनय सूद को दुबई में रहते थे और वे एक मार्केटिंग फर्म भी चलाते थे. उनकी लास्ट पोस्ट एक कार-इवेंट से जुड़ी हुई थी जो कि लॉस वेगास में आयोजित हुआ था. कारों की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए, अनुनय ने पोस्ट में लिखा, "अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वीकेंड दिग्गजों और सपनों की मशीनों के बीच बिताया। आप किसकी सवारी करना चाहेंगे?"