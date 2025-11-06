विज्ञापन
विशेष लिंक

फेमस इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का 32 साल की उम्र में निधन, परिवार ने पोस्ट शेयर करके दी ये जानकारी

अनुनय के निधन की खबर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उनके परिवार ने लोगों से प्राइवेसी का अनुरोध किया है. परिवार ने पोस्ट करते हुए लिखा कृपया घर के बाहर भीड़ न लगाएं. ईश्वर अनुनय सूद की आत्मा को शांति दे.

Read Time: 2 mins
Share
फेमस इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का 32 साल की उम्र में निधन, परिवार ने पोस्ट शेयर करके दी ये जानकारी
अनुनय के इंस्टाग्राम पर 14 लाख फॉलोअर्स थे.
  • प्रसिद्ध ट्रैवल इंफ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद का 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है.
  • उनके परिवार ने इंस्टाग्राम पर मौत की खबर साझा कर फैंस से सहानुभूति और निजता का अनुरोध किया.
  • अनुनय के इंस्टाग्राम पर 14 लाख से अधिक फॉलोअर्स और यूट्यूब पर तीन लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

फेमस ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन हो गया है. अनुनय के परिवार ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर फैंस को इसकी जानकारी दी. अनुनय सूद 32 साल के थे. फिलहाल उनकी मौत का कारण (Anunay Sood Death Reason) अभी सामने नहीं आया है. मशहूर ट्रैवल इन्फ्लुएंसर होने के साथ-साथ अनुनय सूद एक फोटोग्राफर भी थे. अनुनय के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे. अनुनय सूद अपनी वीडियों के जरिए लोगों को ट्रिप की टिप्स देते थे और दुनिया की खुबसूरत जगहें दिखाते थे. अनुनय ने निधन से पहले अपना जो लास्ट पोस्ट लोगों के साथ शेयर किया था वो लॉस वेगास का था.

अनुनय के निधन की खबर को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए उनके परिवार ने लिखा, , ‘हमें अनुनय सूद के निधन की खबर दुख के साथ शेयर करनी पड़ रही है. इस मुश्किल समय में हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सहानुभूति दिखाएं और हमारी निजता का सम्मान करें. घर के बाहर भीड़ न लगाएं. ईश्वर अनुनय सूद की आत्मा को शांति दे.'

अनुनय सूद के इंस्टाग्राम पर 14 लाख से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स और उनके यूट्यूब चैनल पर 3.8 लाख सब्सक्राइबर थे. वे अपनी ट्रैवल फ़ोटोज़, रील्स वीडियोज़ और व्लॉग्स के लिए लोकप्रिय थे. अनुनय सूद लगातार तीन साल तक फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स सूची में शामिल रहे हैं.

क्या लिखा था आखिरी पोस्ट

अनुनय सूद को दुबई में रहते थे और वे एक मार्केटिंग फर्म भी चलाते थे. उनकी लास्ट पोस्ट एक कार-इवेंट से जुड़ी हुई थी जो कि लॉस वेगास में आयोजित हुआ था. कारों की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए, अनुनय ने पोस्ट में लिखा, "अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वीकेंड दिग्गजों और सपनों की मशीनों के बीच बिताया। आप किसकी सवारी करना चाहेंगे?" 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anunay Sood Death Reason, Anunay Sood News Today, How Anunay Sood Passed Away, Anunay Sood Demise News, Anunay Sood Kon Hai
Get App for Better Experience
Install Now