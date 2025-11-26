ब्रांडेड कंपनी के नकली घी के रैकेट का भंडाफोड़, करोड़ों का सामान जब्त, बेंगलुरु में दंपति गिरफ्तार

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में नकली नंदिनी घी रैकेट का सरगना गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि दंपति कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नकली 'नंदिनी' उत्पादों के निर्माण के लिए मॉडर्न मशीनों और कलपुर्जों का इस्तेमाल कर रहे थे.दंपति की पहचान शिवकुमार और राम्या के तौर पर हुई है, जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे थे और नंदिनी ब्रांड से नकली घी बेच रहे थे. कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन ने ये जानकारी दी है.

बेंगलुरु सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने इसके कारखाने पर रेड डाली थी. वो नकली घी बनाने के लिए हाईटेक मशीनरी का इस्तेमाल करता था. कारखाने से जुड़े सारे प्रोडक्ट जब्त कर लिए गए हैं. इस मामले में भी चार लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

दक्षिण भारत के सबसे विश्वसनीय डेयरी ब्रांडों में से एक नंदिनी की बाज़ार में भारी मांग है. इसका फायदा आरोपियों ने मिलावटी घी बनाकर और उसे असली बताकर बेचा. शिकायतों के बाद जब आंतरिक जांच शुरू हो गई तो रैकेट सामने आया. 14 नवंबर को केंद्रीय अपराध शाखा की विशेष जांच दल और केएमएफ विजिलेंस की एक संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन पर नज़र रखी. जांच एजेंसियों ने चामरापेट के नंजाबा अग्रहारा इलाके में कृष्ण इंटरप्राइजेज से जुड़े गोदाम, दुकानों और वाहनों को सीज किया है, जो माना जा रहा है कि नकली घी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रहे थे.

छापेमारी के दौरान तमिलनाडु से लाया जा रहा मिलावटी घी की खेप के वाहन को पकड़ा गया. पुलिस ने उनके पास से सवा करोड़ रुपये का सामान भी पकड़ा. उसने 56.95 लाख रुपये का 8136 लीटर नकली घी पकड़ा गया. साथ ही नकली घी बनाने वाली मशीनों को पकड़ा गया. इसमें मिलाया जाने वाला कोकोनट और पॉम ऑयल भी पकड़ा गया. 1.19 लाख रुपये नकद और चार बोलेरो गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं. अधिकारी इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या घी में पशु चर्बी भी मिलाई गई थी.