Air India की फ्लाइट का पुराना वीडियो हालिया घटना का बताकर वायरल

दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट के टॉयलेट जाम होने पर शिकागो वापस लौटने की खबरों के बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे यूजर्स इसी घटना का बता रहे हैं.

इसे किसने शेयर किया?: सोशल मीडिया यूजर्स के साथ-साथ The Indian Express, Times Now, Mirror Now, The Tribune, News9, जैसे न्यूज वेबसाइट्स ने भी इसी दावे पर रिपोर्ट शेयर की है.

क्या यह दावा सही है?: नहीं, यह दावा भ्रामक है. वायरल क्लिप पुरानी है और इस साल जनवरी से इंटरनेट पर मौजूद है और इसका एयर इंडिया की हालिया फ्लाइट की घटना से कोई संबंध नहीं है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ?: हमने वायरल क्लिप के कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च किया और पाया कि यही वीडियो एक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर अपलोड किए गए थे.

यह वीडियो 6 जनवरी को पोस्ट किया गया था और इसके कैप्शन में लिखा था, "लंदन गैटविक में एयर इंडिया के विमान में सवार यात्रियों को 7 घंटे तक बैठने के बाद बताया गया कि यह उड़ान रद्द कर दी गई है. "

Passengers on an Air India plane in London Gatwick were told the flight was cancelled, after sitting on the plane for 7 hours pic.twitter.com/Citjp3mtoy