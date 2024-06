चुनाव परिणाम के बाद क्या बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे

लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे साफ हो चुके हैं. बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है. NDA को 280 से ज्यादा सीटें मिल गई हैं. जबकि INDIA अलायंस भी 220 का आंकड़ा पार कर गया है. नतीजों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा, "आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं. ये जनता का रिजल्ट है. यह लड़ाई मोदी बनाम जनता है. हम विनम्रता से जनमत को मानते हैं. यह मैनडेट मोदी के खिलाफ है. कायदे से यह मोदी की नैतिक हार है.'



कांग्रेस प्रमुख खरगे ने कहा, "यह मोदी की नैतिक हार है. जो हर जगह अपने नाम से वोट मांगते थे. हमने प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा. हमारे बैंक खाते सील कर दिए गए थे, नेताओं को जेल में डाला गया. शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था. हमने महंगाई, रोज़गार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा." खरगे ने कहा, "प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कैंपेन किया, वह लंबे समय तक याद किया जाएगा. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा सफल रही. प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच झूठ फैलाया."

#WATCH | Congress leader Rahul Gandhi says, "UP ki janta ne kamaal karke dikha diya...The people of UP understood the politics of the country and the danger to the Constitution, and they safeguarded the Constitution. I thank them for supporting Congress party and INDIA… pic.twitter.com/hNxvqRNjp2