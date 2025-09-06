सूरत में सज्जू कोठारी गैंग के खिलाफ ED की कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति जब्त

ED ने अहमदाबाद की विशेष अदालत में एक प्रोसीक्यूशन कंप्लेंट (PC) दायर की है. यह शिकायत सजिद उर्फ़ सज्जू गुलाम मोहम्मद कोठारी और उसके साथी अल्लारखा गुलाम मुस्तफा शेख के खिलाफ की गई है. सज्जू कोठारी एक संगठित अपराध गिरोह “सज्जू कोठारी गैंग” का सरगना है जो कई अपराधों में शामिल पाया गया.

ED ने यह कार्रवाई सूरत पुलिस द्वारा दर्ज की गई 6 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. इन मामलों में रंगदारी, हत्या, अपहरण, लूट, डकैती, अवैध उधारी, जुए के धंधे, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर घटनाएं शामिल हैं.

जांच में पाया गया कि सज्जू कोठारी और उसके साथियों ने आपराधिक गतिविधियों से करीब 4.30 करोड़ रुपए की अवैध कमाई अर्जित की. यह पैसा रंगदारी, ठगी, आपराधिक साजिश आदि जैसे अपराधों से कमाया गया था. इसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल इमारतें खरीदने और अपने गैंग को ऑपरेट करने में किया.

ED ने अब तक 31 संपत्तियां जब्त की हैं जिनकी कीमत करीब 4.21 करोड़ रुपए बताई जा रही है. ये संपत्तियां सज्जू कोठारी, अल्लारखा शेख और अन्य साथियों के नाम पर थीं. ED ने विशेष अदालत से इन संपत्तियों को ज़ब्त करने की भी मांग की है. जांच अभी भी जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.