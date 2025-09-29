विज्ञापन
ईडी की बड़ी कार्रवाई, गोवा के बिग डैडी कैसिनो समेत कई राज्यों में मारे छापे

जांच में सामने आया कि कैसिनो में विदेशी करेंसी के बदले ग्राहकों को पोकर चिप्स दिए जाते थे. जीतने के बाद रकम भी विदेशी करेंसी में दी जाती थी. यही नहीं, कैसिनो के स्टाफ कई ऑनलाइन कैसिनो प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे.

  • ED ने गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत 15 ठिकानों पर छापेमारी की
  • छापेमारी में लगभग दो करोड़ पच्चीस लाख रुपये नकद, विदेश मुद्रा और 90 लाख से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई
  • जांच में पता चला कि गोवा के बिग डैडी कैसिनो में विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स और जीत रकम दी जाती थी
नई दिल्ली:

गोवा के बिग डैडी कैसिनो समेत कई ठिकानों पर छापेमारी

गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में प्रवर्तन निदेशालय ने जबरदस्त कार्रवाई की है. ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत 15 अलग-अलग ठिकानों पर छापे मारे हैं. यह कार्रवाई गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ल्डवाइड रिज़ॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्रा. लि. और गोवा के मशहूर बिग डैडी कैसिनो से जुड़ी जांच के सिलसिले में की गई है.

छापों में क्या मिला

  • करीब ₹2.25 करोड़ नकद,
  • 14,000 अमेरिकी डॉलर,
  • अलग-अलग विदेशी करेंसी, जिसकी कुल कीमत करीब ₹8.5 लाख,
  • साथ ही, ₹90 लाख से ज्यादा की क्रिप्टोकरेंसी (USDT) जब्त और फ्रीज की गई

जांच में सामने आया कि कैसिनो में विदेशी करेंसी के बदले ग्राहकों को पोकर चिप्स दिए जाते थे. जीतने के बाद रकम भी विदेशी करेंसी में दी जाती थी. यही नहीं, कैसिनो के स्टाफ कई ऑनलाइन कैसिनो प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे, जैसे 

  • rolex777.co
  • iCasino247.com
  • play247s.com
  • Win Daddy
  • Poker Daddy

ईडी ने पाया कि पोकर खिलाड़ियों के क्रिप्टो वॉलेट्स का इस्तेमाल लेन-देन के लिए किया जा रहा था. अंगड़िया नेटवर्क और USDT क्रिप्टो ट्रांसफर के जरिए रकम दुबई और दूसरे देशों तक भेजी जाती थी. साथ ही, कई म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल जीत की रकम जमा करने और बाहर भेजने के लिए किया जा रहा था.

ईडी ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए हैं, जिससे यह साफ हो गया है कि विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन किया गया है और मामला सीधे क्रॉस-बॉर्डर हवाला और क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शंस से जुड़ा है. ईडी की जांच अभी जारी है.

