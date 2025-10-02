विज्ञापन
चुनाव आयोग ने बंगाल में SIR के लिए एसीईओ और जेसीईओ नियुक्त किया

भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार, "ये नियुक्तियां खासकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थीं"

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय में दो प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की हैं. आयोग ने अरुण प्रसाद को राज्य का नया अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Additional Chief Electoral Officer) और हरिशंकर पणिक्कर को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Joint Chief Electoral Officer) नियुक्त किया है. ये नियुक्तियां मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसे अहम कामों को ध्यान में रखते हुए की गईं हैं.

'चयन राज्य सरकार की सूची से हुआ'

अधिकारी ने बताया कि, "इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल सरकार से इन दोनों पदों के लिए नामों का एक सूची प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था. प्रसाद और पणिक्कर का चयन राज्य सरकार की उपलब्ध कराई गई सूची में से किया गया है. प्रसाद आईएएस के 2011 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के अधिकारी हैं, जबकि पणिक्कर 2013 बैच के आईएएस हैं.

अधिकारी ने जानकारी दी कि निर्वाचन आयोग ने खाली पड़ी उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद के लिए तीन उम्मीदवारों की नई सूची भी मांगी है, जिसमें यह शर्त है कि नामांकित व्यक्ति के पास चुनावी कार्य का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए.

'सुचारू चुनाव प्रक्रिया के लिए अहम कदम'

उन्होंने बताया कि, "आयोग के निर्देश के बाद राज्य सरकार नामों की नयी सूची भेजने की तैयारी कर रही है. ये नियुक्तियां खासकर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सुचारू चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थीं."

