चलती ट्रेन से टकराई चील, केबिन का कांच हुआ चकनाचूर, ड्राइवर घायल, VIDEO

Eagle Crashed Into Train: चलती ट्रेन से यदि कोई जानवर, गाड़ी या कुछ ही टकराती है तो उसके परखच्चे उड़ जाते है. लेकिन जम्मू कश्मीर से सामने आई एक हैरान करने वाली घटना ने इस धारणा को बदल दिया है. जम्मू कश्मीर में चलती ट्रेन से एक चील टकराई, हैरत की बात यह है कि टक्कर के बाद चील ट्रेन इंजन की सामने वाली कांच को तोड़ते हुए अंदर घूस गई. चलती ट्रेन से टकराने पर केबिन का कांच का चकनाचूर हो गया. सामने बैठा ड्राइवर भी घायल हो गया. इसका वीडियो भी सामने आया है. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अनंतनाग जिले की घटना, ड्राइवर को आई मामूली चोट

वीडियो में टक्कर के बाद केबिन के कांच को तोड़ कर अंदर आई चील ट्रेन के फर्श पर फड़फड़ाती नजर आ रही है. इस घटना के बारे में अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक चील ट्रेन के विंडस्क्रीन से टकराकर लोकोमोटिव पायलट के केबिन में जा गिरी, जिससे पायलट को मामूली चोटें आईं.

बारामूला-बनिहाल ट्रेन के साथ हुई घटना

अधिकारियों ने आगे बताया कि यह घटना बारामूला-बनिहाल ट्रेन में बिजबेहरा और अनंतनाग रेलवे स्टेशनों के बीच हुई. अधिकारियों ने बताया कि चील की टक्कर से विंडस्क्रीन टूट गई, जिससे पायलट के चेहरे पर मामूली चोटें आईं.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं. वहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि ट्रेन और चील दोनों रफ्तार में रहे होंगे. इससे टक्कर में विंडस्क्रीन टूट गई.