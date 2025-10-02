विज्ञापन
विशेष लिंक

LIVE: बारिश के बाद जलने लगा रावण, पटना से लेकर हरिद्वार तक जानें क्या है अपडेट

बेमौसम की बारिश से दिल्ली से लेकर पटना तक कई शहरों में रावण जलने से पहले ही गल गया. जिस वजह से दशहरे का जश्न थोड़ा फीका पड़ गया.

Read Time: 4 mins
Share
LIVE: बारिश के बाद जलने लगा रावण, पटना से लेकर हरिद्वार तक जानें क्या है अपडेट
  • देशभर में दशहरे के मौके पर रावण के पुतलों का दहन होने लगा है
  • जैसे ही रावण के पुतलों में आग लगी वैसे ही जय श्री राम के जयकारे लगने लगे
  • हर बार की तरफ इस बार भी रावण दहन देखने के लिए जगह-जगह भारी भीड़ उमड़ी है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

देशभर में आज दशहरे का जश्न मनाया जा रहा है. शाम ढलते ही देश के कोने-कोने में रावण के पुतलों का दहन होने लगा है. आतिशबाज़ियों की गूंज, जयकारों की आवाज़ और लपटों में सिमटती बुराई. हर साल की तरह इस बार भी दशहरा अच्छाई की जीत का साक्षी बना. जब रावण के पुतलों में आग लगी तो बच्चों की आंखों में उत्साह, बुज़ुर्गों के चेहरों पर संतोष और हर किसी को यही संदेश मिल रहा था कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत उसका तय है. अबकी बार रावण सिर्फ बुराई से नहीं, बादलों से भी हार गया. हर साल दशहरे पर जब शाम ढलने लगती है, तो आसमां में आतिशबाज़ियों की चमक और धूमधड़ाका, मैदानों में रावण के जलते पुतलों की लपटें दिखाई देती हैं, लेकिन इस दफा इंद्रदेव की मेहरबानी की वजह से रावण जलने से पहले ही गल गया. बुराई पर अच्छाई की जीत का ये जश्न बारिश की बूंदों के आगे थोड़ा फीका रह गया.

Ravana Dahan Live:

Latest and Breaking News on NDTV

दहन से पहले ही गीले होकर गिरने लगा रावण

कई शहरों में दशहरे की रौनक इस बार बारिश की भेंट चढ़ गई. बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रावण दहन से पहले ही पुतले भीगकर गल गए, जिससे लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया. पटना के गांधी मैदान में विशालकाय रावण का पुतला टूट गया. वहीं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली जैसे जिलों में भारी बारिश के चलते रावण के पुतले मैदान में ही गीले होकर ढहने लगे. हालांकि प्लास्टिक और तिरपाल से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन तेज़ हवा और बारिश के आगे सब बेअसर साबित हुआ.

पटना में इस बार 80 फीट के रावण, 75 फीट के मेघनाद और 70 फीट के कुंभकरण को जलाया जाना है. आगरा के 15 कारीगरों ने तीनों पुतलों को राजस्थानी और दक्षिण भारतीय परिवेश में तैयार किया है. इस बार रावण को नजदीक से आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिमोट से ही पुतला दहन हो जाएगा.

ये भी पढ़ें : 'इंद्रदेव' भी जिससे हार गए, जानिए आज कहां जलेगा देश का सबसे बड़ा 221 फीट का रावण

Latest and Breaking News on NDTV

दिल्ली आईपी एक्सटेंशन में खड़े किए गए रावण पुतले

कहां, कहां मौसम से दशहरे का जश्न हुआ फीका

दिल्ली और एनसीआर में भी दोपहर के बाद से अचानक मौसम ने करवट ली. कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भीग गए. यहां भी आयोजकों को कार्यक्रम में बदलाव करने पड़े. दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में भी भारी बारिश हो रही है. पीएम मोदी यहां थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं. मध्य प्रदेश के कटनी और छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में भी बारिश ने दशहरा उत्सव में खलल डाल दिया. कटनी में तेज़ हवा और बारिश के कारण रावण दहन मुश्किल में पड़ता दिख रहा है, जबकि रामानुजगंज में 60 फीट ऊंचे पुतले को बचाने के लिए कारीगरों को काफी मशक्कत करनी पड़ी है.

ये भी पढ़ें: जलाकर नहीं, यहां पैरों से रौंदकर मारा जाता है रावण, 150 साल पुरानी परंपरा का सच क्या है?

बरेली में भी जलकर नहीं गलकर मरेगा रावण

उत्तर प्रदेश के बरेली में भी आज रावण जलकर नहीं गलकर मरेगा क्योंकि यहां भी तेज बारिश शुरु हो गई है. रावण दहन के मौके पर मेले का आयोजन होता है, जहां भारी भीड़ जुटती है. इन मेलों में लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ रावण दहन देखने आते हैं, लेकिन इस बार मौसम की मार ने रावण दहन के पूरे कार्यक्रम का मजा ही किरकिरा कर दिया. कुछ जगहों पर रावण गलकर गिर चुके हैं, वहीं कुछ जगहों पर रावण इतने गीले हो चुके हैं कि उनका जलना मुश्किल हो गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

रुद्रपुर में आंधी से गिरे पुतले 

उत्तराखंड में आंधी से गिरे पुतले 

उत्तराखंड के रुद्रपुर में अचानक हुई बारिश और आंधी के चलते रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले गिर गए, जिसके चलते मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले पूरी तरह ख़राब हो गए. विजय दशमी के पर्व के चलते आज रुद्रपुर के गांधी पार्क में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमे रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का दहन किया जाना था. रामलीला कमेटी द्वारा इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी लेकिन अचानक मौसम के बदले मिज़ाज के चलते तीनो पुतले गिर गए. गांधी पार्क में पुतलों के गिरने की ये घटना लोगों के मोबाइल में कैद हो गई, अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

हरिद्वार में भी बारिश में ढह गया रावण 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dussehra, Dussehra Ravana Dahan, Ravana Dahan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com