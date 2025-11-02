दुलारचंद यादव हत्याकांड: बाहुबली नेता अनंत सिंह को 14 की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में आरोपी जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया. जहां जज ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का फैसला सुनाया.

पटना सिविल कोर्ट में अनंत सिंह ही पेशी के दौरान बड़ी तादात में उनके समर्थक मौजूद थे. कोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई थी. पटना पुलिस ने अनंत सिंह को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दाखिल की थी.

मोकामा से जनता दल (यूनाइटेड) प्रत्याशी और स्थानीय बाहुबली अनंत सिंह को दुलार चंद यादव की हत्या मामले में दर्ज एक प्राथमिकी में चार अन्य लोगों के साथ आरोपी बनाया गया है. यह प्राथमिकी मृतक के पोते नीरज की शिकायत पर दर्ज की गई थी. पुलिस ने बताया कि अनंत सिंह के अलावा दो अन्य आरोपियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया है.

अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जद(यू) के टिकट पर मोकामा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उन्हें शनिवार देर रात इस मामले में गिरफ्तार किया गया था.

क्या है पूरा मामला?

30 अक्टूबर को मोकामा के तारतार गांव में जन सुराज पार्टी और जेडीयू समर्थकों के बीच चुनाव प्रचार के दौरान हिंसक झड़प हुई, जिसमें जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव जो कि पूर्व आरजेडी नेता थे उनकी हत्या कर दी गई. इस झड़प में कई और लोग भी घायल हुए.

बीती रात पटना पुलिस ने अनंत सिंह को उनके घर से गिरफ्तार किया. क्योंकि अनंत सिंह हत्या के मामले में सीधे आरोपी बनाये गए इसलिए तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, सबूत और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई. साथ ही उनके दो सहयोगी भी पकड़े गए.

खुद पर लगे आरोपों पर क्या बोले अनंत सिंह?

अनंत सिंह ने खुद पर लगे आरोपों पर कहा था कि हम लोग टोल पर वोट मांग रहे थे. फिर हमने देखा कि 7 गाड़ियां खड़ी हैं. मुझे लगा कि कोई वोट मांग रहा है. इसके बाद मुर्दाबाद की नारेबाजी शुरू हो गई, फिर करीब 30 गाड़ियां आगे बढ़ गईं. 10 गाड़ियां पीछे रह गईं. उन गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया. सड़क पर ईंट-पत्थर, रोड़े रखे गए थे. पूरी तैयारी की गई थी. ये सारा खेल सूरजभान का है. दुलारचंद को उसने अपने यहां रखा था. वो उसी के साथ रहता था.