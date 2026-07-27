दुबई से आ रही फ्लाइट की राजकोट एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, विमान में देखा गया धुंआ

दुबई से मुंबई आ रही फ्लाइट का गुजरात के राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है. कहा जा रहा है कि फ्लाइट में धुआं देखा गया था. इसके बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया गया. ये एयरपोर्ट शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है.

इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी मिलते ही राजकोट हवाई अड्डा प्राधिकरण तुरंत हाई अलर्ट पर आ गए है. इसके अलावा स्थानीय प्रशासन भी हरकरत में आ गई है. राजकोट हवाई अड्डे के रनवे पर इमरजेंसी सेफ्टी प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिए गए हैं. इसके अलावा राजकोट फायर डिपोर्टमेंट की कई गाड़ियां और पानी के टैंकर हवाई अड्डे के रनवे पर तैनात किए गए हैं.

यात्रियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित एक दल हवाई अड्डे पर पहुंच गया है. एम्बुलेंस और चिकित्सा दल भी तैयार रखे गए हैं.

राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सूत्रों के अनुसार, फ्लाइट के कार्गो होल्ड एरिया में धुआं देखा गया था. ये इंडिगो की फ्लाइट है. इसका फ्लाइट नंबर IGO1452 है. ये A321 टाइप फ्लाइट है. राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पूरी इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. फ्लाइट दुबई से मुंबई जा रही थी. कुल 194 लोग सवार थे.