लग्जरी कार में 6 करोड़ की ड्रग्स! जेल की एक मुलाकात ने ढाबेवाले संदीप को कैसे बना दिया 'सफेद चूरन' का सरदार?

पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा. उसके पास से दो बैगों में रखे 60 पैकेट चरस और एक नई किओ कार जब्त की गई.

  • मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से पुलिस ने 6.21 करोड़ की 30 किलो चरस के साथ आरोपी संदीप सिंह को गिरफ्तार किया.
  • आरोपी संदीप सिंह ने नेपाल से चरस मंगवाई थी, जिसे टमाटर के ट्रक में छिपाकर मोहन ठाकुर ने भारत लाया था.
  • संदीप सिंह के पास से एक नई किओ कार बरामद हुई, जिसे उसने चरस की डिलीवरी के लिए खरीदा था.
Drugs Racket in India: बीते कुछ महीनों में मध्यप्रदेश से ड्रग्स तस्करी के कई बड़े गिरोहों का राज खुला है. भोपाल, इंदौर, देवास, शिवपुरी जैसे जिलों से ड्रग्स की बड़ी खेप भी पकड़ी गई है. एनसीबी और अन्य जांच एजेंसियों की हो रही कार्रवाई के बाद भी एमपी में ड्रग्स का धंधा थमता नजर नहीं आ रहा है. अब ड्रग्स की एक बड़ी खेप मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से पकड़ी गई है. जहां पुलिस ने 6 करोड़ 21लाख रुपए से ज्यादा कीमत की चरस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से शिवपुरी पुलिस ने 30 किलो 295 ग्राम चरस बरामद की है. बताया जाता है कि आरोपी का चरस कनेक्शन नेपाल से जुड़ा हुआ है.

कोरोना काल में खोला था ढाबा, कुछ ही समय में बना अमीर

पुलिस इसकी जांच में जुटी है. जानकारी में सामने आया है कि कोरोना में महज एक ढाबा खोलकर आजीविका चलाने वाला आरोपी देखते-देखते अमीर कैसे होने लगा, उसने अबसे कुछ दिन पहले ही एक लग्जरी गाड़ी भी खरीदी थी. पुलिस उसकी संपत्ति की जांच शुरू करने की बात कह रही है.

शिवपुरी में नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई

शिवपुरी पुलिस ने नशे के खिलाफ इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करार दिया है. जबकि नशे से जुड़ी हुई चीजों का लगातार शिवपुरी से बरामद होना और तस्करों का एक के बाद एक सामने आना शिवपुरी के नशे के हब बनने की तरफ भी इशारा कर रहा है.

नेपाल से टमाटर के ट्रक में लाद कर लाया गया था चरस

शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि गुरुवार को देहात थाना प्रभारी जितेंद्र मावई को सूचना मिली कि मझेरा गांव में कोटा-झांसी फोर लेन पर एक युवक चरस की बड़ी खेप लेकर पहुंचने वाला है. पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा. उसके पास से दो बैगों में रखे 60 पैकेट चरस और एक नई किओ कार जब्त की गई.

राजस्थान में होनी थी ड्रग्स की सप्लाई

जांच में सामने आया कि संदीप सिंह ने यह खेप नेपाल से मंगवाई थी. नेपाल से टमाटर का व्यापार करने वाला मोहन ठाकुर यह खेप ट्रक में छिपाकर लाया था और संदीप को स्मगल कर दी थी. आरोपी से पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि नेपाल से मंगवाई गई इस चरस का राजस्थान की पार्टी से सौदा तय हुआ था. लेकिन पुलिस की दबिश से आरोपी पहले ही पकड़ लिया गया.

गुना में अफीम के साथ पकड़ा गया था यही आरोपी

पुलिस के मुताबिक कुछ महीने पहले गुना की केंट पुलिस ने आरोपी संदीप सिंह को 650 ग्राम अफीम के साथ पकड़कर जेल भेजा था. बताया गया है कि जेल में उसकी मुलाकात बंटी नाम के कैदी से हुई. बंटी ने संदीप को भरोसा दिलाया कि वह उसे राजस्थान की बड़ी पार्टी से मिलवा सकता है जो चरस की भारी खेप खरीदने को तैयार है.

एक महीने पहले जेल से बाहर आए संदीप ने मंगवाई थी चरस

करीब एक माह पहले जब दोनों जेल से बाहर आए तब बंटी ने संदीप की मुलाकात राजस्थान की उस पार्टी से कराई जो चरस खरीदने के लिए तैयार था. इसके बाद संदीप सिंह ने नेपाल से चरस की यह खेप मंगवाई, जिसे मोहन ठाकुर नाम का टमाटर व्यापारी नेपाल से ट्रक में छुपाकर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पार करके शिवपुरी लाया और संदीप सिंह को सौंप दी.

कोटा-झांसी फोर लेने पर था डिलीवरी प्वाइंट

डील के मुताबिक राजस्थान की पार्टी चरस लेने शिवपुरी आएगी. जिसके लिए मझेरा गांव (कोटा-झांसी फोर लेन) पर डिलीवरी पॉइंट तय किया गया लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने दबिश देकर संदीप सिंह को पकड़ लिया. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने सिर्फ 7 दिन पहले ही नई किओ कार खरीदी थी जिससे वह चरस की डिलीवरी देने पहुंचा था.

संदीप के पास से पिछले साल भी 3 करोड की चरस जब्त हुई थी

आरोपी संदीप सिंह ने अब से दो-तीन साल पहले एक ढाबे की शुरुआत की थी और अपना परिवार पालने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा था लेकिन देखते ही देखते उसकी लाइफ लग्जरियस हो गई और एक के बाद एक आधुनिक संसाधन उसकी जिंदगी में शामिल होकर उसकी अमीरी बयां करने लगे.

अब पुलिस संदीप से पूछताछ करके उसकी संपत्ति का हिसाब जुटाने में लगी है. वहीं राजस्थान की पार्टी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

नेपाल में कहां से आता था माल, होगी जांच

दूसरी तरफ नेपाल में नशे का क्या कारोबार है और यह भारत कैसे पहुंचता है इसके संबंध में भी पुलिस ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है. हमें मुखबिर की सूचना मिली थी और उसके मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर शिवपुरी के एक चरस स्मगलर के साथ राजस्थान के कुछ चरस स्मगलर की डील होनी थी.

एसपी ने बताया कि हमने मौके से आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया है. उसके पास से 3 किलो 295 ग्राम मादक पदार्थ चरस की बरामद की है. हम आरोपी से उसके सभी कनेक्शन पूछने और पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं.

