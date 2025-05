देश की बहादुर सेना पर गर्व... अखिलेश-अनुपम खेर ने सेना की तारीफ की, लोगों से ये अपील

पाकिस्तान की ओर से जम्मू से राजस्थान तक ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया है, लेकिन भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है. भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया है, और सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अत्याधुनिक विमान F-16 और JF-17 को मार गिराया है. इसके अलावा, सेना ने पाकिस्तान के 8 मिसाइल और दर्जनों ड्रोन को भी मार गिराया है. अब इस हमले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'हमें अपने देश की बहादुर सेना पर गर्व है. हम सब देश के साथ हैं! सकंट का समय समझदारी की और भी अधिक मांग करता है. सभी देशवासियों से अपील है कि किसी भी अपुष्ट समाचार और सूचना पर न तो विश्वास करें, न ही आगे प्रचारित और प्रसारित करें. ऐसे समाचार देश के दुश्मनों के द्वारा फैलाये गये झूठ भी हो सकते हैं मतलब ये दुश्मन की चाल या साजिश भी हो सकती है, इसीलिए किसी भी बहकावे या भड़कावे में न आएं. अपने-अपने स्तर पर जिम्मेदाराना व्यवहार करें. स्वयं शांत रहें और दूसरों को भी शांति से रहने के लिए प्रेरित करें. आपदा के इस समय में एकजुटता दिखाएं.'

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने एक्स पोस्ट में लिखा, 'My cousin brother #SunilKher sent this video from his home in Jammu. I called immediately and asked him if he and his family are ok? He laughed a little proudly and said, भैया! हम भारत में है! हम हिंदुस्तानी है।हमारी सुरक्षा भारतीय सेना और माता वैष्णो देवी कर रही है. आप टेंशन मत लो. वैसे भी कोई भी मिसाइल हम ज़मीन पर नहीं लगने दे रहे.” जय माता की! भारत माता की जय!'

पाकिस्तान ने गुरुवार रात को जम्मू-कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के विभिन्न सैन्य ठिकानों और शहरों पर मिसाइल तथा ड्रोन हमले की कोशिश की, जिसे भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह नाकाम कर दिया. बताया गया कि पाकिस्तान की ओर से दागी गई आठ मिसाइलें जम्मू के सतवारी, सांबा, आरएस पुरा और अर्निया क्षेत्रों की ओर निर्देशित थीं, जिन्हें भारतीय वायु रक्षा इकाइयों ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर निष्क्रिय कर दिया.