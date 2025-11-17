मैं ब्लैकमेल करने वाला शख्स नहीं... कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर डिप्टी CM शिवकुमार

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के शीर्ष नेतृत्‍व में बदलाव की अटकलें पिछले काफी दिनों से चल रही हैं. इस बीच रविवार को जब मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने दिल्‍ली आकर राहुल गांधी से मुलाकात की, तो इन अटकलों को और हवा मिलने लगी. ऐसा कहा जाने लगा कि सीनियर लीडर और उपमुख्‍यमंत्री डीके शिवकुमार पार्टी अध्‍यक्ष पद से इस्‍तीफा दे सकते हैं. लेकिन इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए डीके शिवकुमार ने कहा है कि वह कांग्रेस के एक अनुशासित सिपाही हैं, विश्वासघात नहीं करेंगे.

ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति नहीं

डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि पार्टी आलाकमान द्वारा उन्हें जो भी भूमिका सौंपी जाएगी, वह पार्टी के लिए काम करते रहेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि वह पार्टी के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करेंगे. राजधानी दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा, "मैं पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं. मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति नहीं रहा. मैंने दिन-रात मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया है और मैं इसे आगे भी बनाता रहूँगा."

मैं इस्तीफा क्यों दूं?

जब कर्नाटक के उपमुख्‍यमंत्री से प्रदेश पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की अफवाहों के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मेरा मानसिक, शारीरिक और राजनीतिक स्वास्थ्य ठीक है. मैं खड़गे साहब (एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे) से मिलने जा रहा हूं." उन्होंने स्पष्ट किया कि दिसंबर से पहले हमें 100 कांग्रेस कार्यालयों की आधारशिला रखनी है. मैंने 'गांधी भारत' नामक एक पुस्तक लिखी है. हमें इसके विमोचन की तारीख तय करनी है. संसद सत्र जल्द ही शुरू होगा. हमें कांग्रेस स्थापना दिवस भी मनाना है. यह सब कौन करेगा? मुझे ही करना है. मैं इस्तीफा क्यों दूं? अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है. उन्होंने आगे कहा, "जब तक कांग्रेस पार्टी मुझे इस पद पर काम करने के लिए कहेगी, मैं एक अनुशासित सिपाही की तरह काम करूंगा. मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो राज्य में पार्टी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है."

मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है...

डीके शिवकुमार से जब पूछा गया कि क्या वह मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपनी बैठक में मंत्रिमंडल फेरबदल पर चर्चा करेंगे, तो उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया है. वह कांग्रेस आलाकमान से इस पर चर्चा करेंगे. अगर वे मुझे बुलाएंगे, तो मैं जाऊंगा. मैं केवल पार्टी कार्यालयों के शिलान्यास की तारीखें तय करने जा रहा हूं." उन्होंने आगे कहा कि मेरी इच्छा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे संयुक्त रूप से शिलान्यास करें. संसद सत्र 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए मैं उनसे उससे पहले किसी सप्ताहांत में आने का अनुरोध करूंगा.

शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय निर्माण के लिए भवन योजना को मंजूरी देने के लिए मैं 2.30 करोड़ रुपये का भुगतान कर रहा हूं. कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के नेतृत्व में एक कार्यालय का निर्माण पहले ही हो चुका है. 75-80 स्थानों पर कार्यालय बनाने के लिए जमीन तैयार कर ली गई है. हम 100 कार्यालय बनाएंगे.