VIDEO : देशभर में दिवाली की धूम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोना जगमगाया!

- दिवाली पूरे भारत में रोशनी, उमंग और आस्था के साथ भव्यता से मनाई जा रही है, घर-आंगन दीपों से जगमगा रहे हैं.
- लोग मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर सुख, समृद्धि तथा खुशहाली की कामना विधिपूर्वक कर रहे हैं.
- अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को दिवाली के अवसर पर विशेष रूप से रोशनी और सजावट से सजाया गया है.
रोशनी, उमंग और आस्था का पर्व दिवाली आज पूरे देश में बेहद धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. कश्मीर से कन्याकुमारी तक घर-आंगन दीपों की जगमगाहट से रोशन हैं. इस खास अवसर पर लोग विधि-विधान के साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं. वहीं, देश के कोने-कोने से दिवाली उत्सव की खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, जो इस पर्व के उल्लास और उत्साह को दर्शा रहे हैं.
दीवाली के अवसर पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर को उत्सव की रोशनी से सजाया गया.
#WATCH | Uttar Pradesh: Shree Ram Janmabhoomi Temple in Ayodhya illuminated in festive lights on the occasion of #Diwali https://t.co/1FfAzFB88f— ANI (@ANI) November 8, 2026
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटा घर को दिवाली समारोह के लिए खूबसूरती से रोशन और सजाया गया है.
#WATCH | J&K: Ghanta Ghar at Lal Chowk in Srinagar beautifully illuminated and decorated for #Diwali celebrations. https://t.co/GG1JiSPi29— ANI (@ANI) November 8, 2026
#देखें | जम्मू-कश्मीर: जहाँ देश भर में लोग अपने परिवारों और अपनों के साथ दिवाली मना रहे हैं, वहीं कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने अपने घरों से दूर, अपनी यूनिट्स के भीतर ही रोशनी का यह त्योहार मनाया.
#WATCH | J&K: While people across the country are celebrating Diwali with their families and loved ones, Indian Army jawans deployed along the Line of Control (LoC) in Kashmir celebrated the festival of lights away from their homes, carrying out the celebrations within their units.— ANI (@ANI) November 8, 2026
दीवाली के अवसर पर लखनऊ उत्सव की रोशनी से जगमगा उठा
#WATCH | Uttar Pradesh: Lucknow illuminated with festive lights on the occasion of #Diwali https://t.co/RTtJ6nxndj— ANI (@ANI) November 8, 2026
असम बीजेपी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने पार्टी कार्यालय में दिवाली मनाई. उन्होंने कहा कि दीपावली के पावन अवसर पर, मैं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. दीपावली दीपों और रोशनी का त्योहार है. भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं ने आज राज्य बीजेपी कार्यालय में यह दीपावली का त्योहार बहुत धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया है.
VIDEO | Guwahati: Assam BJP President Dilip Saikia celebrates Diwali at party office. He says, "On the auspicious occasion of Deepawali, I extend my warm greetings to all the people of the nation. Deepawali is the festival of lamps and lights. ..All of us workers of the Bharatiya Janata Party have celebrated this festival of Deepawali today with great grandness and enthusiasm at the state BJP office..." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026
श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटा घर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं. इस जगह को बहुत सुंदर ढंग से सजाया और रोशन किया गया है, जहां लोग दीवाली का जश्न मनाने के लिए जुटे हैं.
#WATCH | J&K: A large number of people gather at Ghanta Ghar at Lal Chowk in Srinagar which is beautifully illuminated and decorated, to join in #Diwali celebrations here. https://t.co/qhXBWejiwO— ANI (@ANI) November 8, 2026
हिमाचल प्रदेश: दिवाली पर शिमला रंग-बिरंगी रोशनी और दीयों से जगमगा उठा
VIDEO | Himachal Pradesh: Shimla lights up with vibrant lights and diyas on Diwali. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/DU08rZ3aHzNovember 8, 2026
दीवाली पर जगमगा उठा जयपुर का नज़ारा; नाहरगढ़ किले से ली गई तस्वीरें
VIDEO | Jaipur skyline illuminated on Diwali; visuals from Nahargarh Fort. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/EVmzwBOQMb— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026
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