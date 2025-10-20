विज्ञापन
Diwali 2025 Live Updates:भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक, दीपावली बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाती है. यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक हैय पूरे देश में अपार उत्साह के साथ मनाया जाने वाला दीपावली का यह पावन पर्व आपसी स्नेह और भाईचारे का संदेश देता है. इस दिन भक्त देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो धन और समृद्धि की देवी हैं. पीएम मोदी ने दिवाली पर शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने एक पोस्ट में लिखा सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है.

Oct 20, 2025 09:46 (IST)
प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं ने दी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं

पूरे भारत में दीपावली का पर्व बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई प्रमुख नेताओं ने देशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. प्रकाश का यह पावन पर्व हर किसी के जीवन को सुख-समृद्धि और सौहार्द से आलोकित करे, यही कामना है. " केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, "प्रकाश और उल्लास के पर्व दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. प्रभु श्रीराम से सभी के आरोग्य और धन-धान्य की प्रार्थना करता हूं."

Oct 20, 2025 09:32 (IST)
दिवाली पर दिल्ली के किस इलाके में कहां खुली है पटाखों की दुकान? ये रही पूरी लिस्ट

दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक पॉल्यूशन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर ग्रीन पटाखों को कुछ शर्तों के साथ फोड़ने की इजाजत दी है. इसके बाद से ही दिल्ली के कई इलाकों में पटाखे बिकने शुरू हो चुके हैं. राजधानी के अलग-अलग जिलों में लोग पटाखों की खरीदारी कर रहे हैं. वहीं कुछ लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि आखिर ग्रीन पटाखों की दुकान कहां खुली है. लोग गूगल पर यही सर्च कर रहे हैं कि उनके जिले में कहां अच्छे पटाखे मिलेंगे. दिल्ली प्रशासन की तरफ से सैकड़ों दुकानों को पटाखे के लाइसेंस दिए गए हैं.

Oct 20, 2025 08:57 (IST)
आंध्र प्रदेश के पर्वतिपुरम में पटाखों का पार्सल फटा, एक की मौत, पांच घायल

आंध्र प्रदेश के पर्वतिपुरम में पटाखों से भरे एक पार्सल में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हो गए। यह हादसा एपीएसआरटीसी परिसर में स्थित एएनएल कुरियर पार्सल पॉइंट पर हुआ। 

विस्फोट में कुल छह कुली घायल हुए, जिनमें से तीन को गंभीर चोटें आईं और तीन को हल्की चोटें लगीं। सभी घायलों को पहले क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को बाद में विशाखापट्टनम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल रमेश ने रविवार रात निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

Oct 20, 2025 08:43 (IST)
दिवाली पर केवल हरित पटाखों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की सुरक्षा करें: मुख्यमंत्री गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से दिवाली के दौरान केवल हरित पटाखों का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय राजधानी को प्रदूषण से बचाने की अपील की. गुप्ता ने लोगों को दीये जलाकर, रंगोली बनाकर और मिठाइयां बांटकर पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया. दिल्लीवासियों को दिए संदेश में उन्होंने कहा कि रोशनी का त्योहार दिवाली शांति और सद्भाव के माहौल में मनाया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इस रोशनी के त्योहार पर मेरा दिल आप सभी के लिए खुशी और उल्लास से भर गया है.’’ उच्चतम न्यायालय ने दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में कुछ शर्तों के साथ हरित पटाखों की बिक्री और इनके उपयोग की बुधवार को अनुमति दे दी.

दिवाली वाले दिन सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक हरित पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे पहले पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध था.

Oct 20, 2025 08:01 (IST)
सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिवाली की शुभकामनाएं दी

 यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के लोगों को वाली की शुभकामनाएं दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा सत्य, सनातन, सदाचार और सकारात्मकता की शाश्वत विजय के पावन प्रतीक महापर्व दीपावली की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं! दीपोत्सव केवल दीप जलाने का अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा में आशा का आलोक, समाज में समरसता का स्पंदन और राष्ट्र में नवजागरण का संकल्प है।

प्रभु श्री राम और माता जानकी की कृपा से घरों के साथ हृदय भी आलोकित हों, सभी के जीवन में विश्वास, उत्साह और उमंग का दीप प्रज्वलित हो, यही प्रार्थना है.

Oct 20, 2025 07:58 (IST)
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की दीं शुभकामनाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की दीं शुभकामनाएं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर हुए लिखा दीपावली के शुभ अवसर पर मैं, भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं.

Oct 20, 2025 07:54 (IST)
अमिताभ बच्चन ने दिवाली की शुभकामनाएं दी

दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएँ दी हैं

