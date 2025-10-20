दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से दिवाली के दौरान केवल हरित पटाखों का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय राजधानी को प्रदूषण से बचाने की अपील की. गुप्ता ने लोगों को दीये जलाकर, रंगोली बनाकर और मिठाइयां बांटकर पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया. दिल्लीवासियों को दिए संदेश में उन्होंने कहा कि रोशनी का त्योहार दिवाली शांति और सद्भाव के माहौल में मनाया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इस रोशनी के त्योहार पर मेरा दिल आप सभी के लिए खुशी और उल्लास से भर गया है.’’ उच्चतम न्यायालय ने दिवाली के दौरान दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में कुछ शर्तों के साथ हरित पटाखों की बिक्री और इनके उपयोग की बुधवार को अनुमति दे दी.

दिवाली वाले दिन सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक हरित पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा. इससे पहले पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध था.