अब तो हिंदुओं के अस्तित्व पर ही... बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा ने भारत की चिंता बढ़ा दी है. बांग्लादेश में हो रही इन हत्याओं को लेकर भारत में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है. कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार गलत बताया है. इस तरह की हिंसा को लेकर आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने शुक्रवार को कहा कि अगर अब भी कोई कदम नहीं उठाए गए तो वहां हिंदुओं का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा. बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कहा कि समय आ गया है जब केंद्र सरकार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए. आपको बता दें कि बांग्लादेश में हो रही इन हत्याओं को लेकर भारत सरकार की तरफ से आज कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है.

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर कुछ नहीं किया तो इससे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा. धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान उस समय आया है जब बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में दूसरी बार किसी हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है.

धीरेंद्र शास्त्री ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को लेकर केंद्र सरकार को अब कुछ करना ही होगा. अब समय आ गया है. अगर बांग्लादेश में हिंदू खुदको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो उन्हें भारत में रहने के लिए जगह दी जानी चाहिए.ऐसे हालात में हम अगर अपने हिंदू भाइयों के लिए खड़े नहीं होते हैं तो फिर हिंदू एकता की बात करने का कोई फायदा नहीं है. बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाया जाना चाहिए. जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनकी जगह बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को बसाया जाना चाहिए.

आपको बता दें गुरुवार को एक बार फिर बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की पीट पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया था. बांग्लादेश की पुलिस ने बताया था कि राजबारी के पांग्शा उपज़िला में कल रात जबरन वसूली के आरोप में एक व्यक्ति की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. हालांकि अब पुलिस उसे ही दोषी और अपराधी बता रही थी. सहायक पुलिस अधीक्षक (पांग्शा सर्कल) देब्रता सरकार ने बांग्लादेश के पत्रकारों को बताया था कि यह घटना कल रात करीब 11:00 बजे कालीमोहर यूनियन के होसेनडांगा गांव में घटी. मरने वाले की पहचान अमृत मंडल उर्फ ​​सम्राट के रूप में हुई है, जो उसी गांव का निवासी था.

