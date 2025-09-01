विज्ञापन
बर्ड फ्लू का खतरा, दिल्ली जू अगले आदेश तक बंद, डॉक्‍टर ने बताया- ये कितना खतरनाक

वेटनरी डॉक्टर डॉ हंसिका सिंह के अनुसार, बर्ड फ्लू का इंसानों तक फैलने का खतरा बेहद कम है, लेकिन पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया कि पक्षियों और इंसानों दोनों में इसके लक्षण बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्‍कत जैसे हो सकते हैं.

  • दिल्ली के नेशनल जू को बर्ड फ्लू के खतरे के चलते अगले आदेश तक आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है.
  • दो पेंटेड स्टॉक की मौत के बाद भेजे गए सैंपल्स में H5N1 वायरस पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया.
  • डॉक्‍टर के अनुसार बर्ड फ्लू का इंसानों तक फैलने का खतरा कम है लेकिन नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
नई दिल्‍ली:

दिल्ली का नेशनल जू बर्ड फ्लू के खतरे के चलते फिलहाल आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है. दो पेंटेड स्टॉक की मौत के बाद भेजे गए सैम्पल्स भोपाल स्थित नेशनल इंस्‍टीट्यूट ऑफ हाई सिक्‍योरिटी एनिमल डिजीजेज (National Institute of High Security Animal Diseases) में H5N1 वायरस (बर्ड फ्लू) पॉज़िटिव पाए गए थे. रिपोर्ट आते ही प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए जू को अगले आदेश तक बंद कर दिया.

रविवार को जब आमतौर पर यहां भीड़ रहती है, दिल्ली-एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों से आए विज़िटर्स को निराश होकर लौटना पड़ा. कई लोग पास ही बने पुराने क़िले की ओर निकल गए. अंदर भी वीरानी पसरी रही. खाने-पीने के स्टॉल खाली दिखे और लगातार एनाउंसमेंट किया जा रहा था कि बर्ड फ्लू के चलते जू बंद है.

क्‍या हैं हालात?

  • 3 पेंटेड स्टॉर्क और 1 ब्लैक-नेक्ड आईबिस को ऐवियरी से अलग कर इलाज और निगरानी में रखा गया है.
  • अब तक 6 पेंटेड स्टॉर्क और 2 ब्लैक-नेक्ड आईबिस की मौत जलपक्षी ऐवियरी में हो चुकी है.
  • 4 प्रवासी पेंटेड स्टॉक तालाबों में मरे पाए गए.
  • इनमें से 2 पेंटेड स्टॉक 2 आईबिस के सैंपल H5N1 पॉज़िटिव पाए गए थे.

बर्ड फ्लू कितना खतरनाक?

वेटनरी डॉक्टर डॉ हंसिका सिंह के अनुसार, बर्ड फ्लू का इंसानों तक फैलने का खतरा बेहद कम है, लेकिन पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया कि पक्षियों और इंसानों दोनों में इसके लक्षण बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्‍कत जैसे हो सकते हैं.

जू प्रशासन ने बताया कि बीमारी फैलने से रोकने के लिए लगातार दवाई का छिड़काव हो रहा है. स्टाफ PPE किट पहनकर काम कर रहा है ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो. आमतौर पर जू 15 अगस्त, 26 जनवरी और शुक्रवार को ही बंद रहता है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं. जू की वेबसाइट पर साफ लिखा है कि पार्क अगले आदेश तक बंद रहेगा. 

