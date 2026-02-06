विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली NCR से क्या सर्दी की विदाई, आसमान में छाए बादल, अभी मौसम फिर पलटेगा

दिल्ली एनसीआर में सुबह और रात के वक्त तापमान बढ़ा है और सर्दी का अहसास कम हुआ है. कोहरा भी छंट गया है, लेकिन क्या सर्दी की विदाई हो गई है, जानें मौसम विभाग का पूर्वानुमान

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली NCR से क्या सर्दी की विदाई, आसमान में छाए बादल, अभी मौसम फिर पलटेगा
Delhi Weather News Today
नई दिल्ली:

दिल्ली एनसीआर में मौसम फिर बदलने वाला है. दो-तीन खुला आसमान खिली धूप के बाद फिर से बादल छाने और कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. मौसम विभाग का कहना है कि दो पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 और 6 फरवरी को हिमालय क्षेत्र में बड़ा मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा. साथ ही 9 से 11 फरवरी के बीच फिर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 6 फरवरी तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में और हिमाचल प्रदेश में 7 फरवरी को सुबह और रात के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है. 

सर्दी में कमी आएगी

मौसम विभाग का कहना है कि 6 फरवरी से 11 फरवरी तक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के आसपास के इलाकों में फिर से बादल छा सकते हैं. हालांकि बारिश का अभी कोई संकेत नहीं है. सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते हुए 11 फरवरी तक 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का अनुमान है. जबकि अधिकतम तापमान भी 22-24 से डिग्री से बढ़ते हुए 24 से 26 डिग्री तक पहुंच सकता है. अगले छह हफ्ते तक सुबह के वक्त बादल रहने के साथ कोहरा भी थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Weather News, Delhi Weather News Latest News, Delhi Weather Alert, Rain Alert Delhi NCR, Weather News
Get App for Better Experience
Install Now