दिल्ली NCR से क्या सर्दी की विदाई, आसमान में छाए बादल, अभी मौसम फिर पलटेगा

दिल्ली एनसीआर में मौसम फिर बदलने वाला है. दो-तीन खुला आसमान खिली धूप के बाद फिर से बादल छाने और कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. मौसम विभाग का कहना है कि दो पश्चिमी विक्षोभ के कारण 5 और 6 फरवरी को हिमालय क्षेत्र में बड़ा मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा. साथ ही 9 से 11 फरवरी के बीच फिर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कुछ जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 6 फरवरी तक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में और हिमाचल प्रदेश में 7 फरवरी को सुबह और रात के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है.

सर्दी में कमी आएगी

मौसम विभाग का कहना है कि 6 फरवरी से 11 फरवरी तक दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के आसपास के इलाकों में फिर से बादल छा सकते हैं. हालांकि बारिश का अभी कोई संकेत नहीं है. सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते हुए 11 फरवरी तक 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने का अनुमान है. जबकि अधिकतम तापमान भी 22-24 से डिग्री से बढ़ते हुए 24 से 26 डिग्री तक पहुंच सकता है. अगले छह हफ्ते तक सुबह के वक्त बादल रहने के साथ कोहरा भी थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है.