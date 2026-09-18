Delhi University Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) के चुनाव लिए आज वोटिंग होगी. चुनावी प्रचार, आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब थम चुका है. अब दिल्ली विश्वविद्यालय के 1.51 लाख से ज्यादा छात्र आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं. ताकि किसी तरह की स्थिति न बिगड़े. चार केंद्रीय पदों के प्रत्याशियों के लिए आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 1 लाख 51 हजार 842 मतदाता वोटिंग करेंगे. मतगणना के बाद शनिवार को रिजल्ट जारी होगा.

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