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Delhi University Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ (डूसू) के चुनाव लिए आज वोटिंग होगी. चुनावी प्रचार, आरोप-प्रत्यारोप का दौर अब थम चुका है. अब दिल्ली विश्वविद्यालय के 1.51 लाख से ज्यादा छात्र आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली हैं. ताकि किसी तरह की स्थिति न बिगड़े. चार केंद्रीय पदों के प्रत्याशियों के लिए आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 1 लाख 51 हजार 842 मतदाता वोटिंग करेंगे. मतगणना के बाद शनिवार को रिजल्ट जारी होगा.

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Sep 18, 2026 07:25 (IST)
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गुरुग्राम हिट एंड रन केस पर पलवल में महापंचायत

गुरुग्राम हिट एंड रन केस मामले में आज हरियाणा के पलवल में महापंचायत का आयोजन किया गया है.  कुसलीपुर स्थित गुर्जर धर्मशाला में यह महापंचायत बुलाई गई है. जहां कल्याण बैसला के समर्थन में यह आयोजन होगा. इस आयोजन में क्षेत्रवासियों और 36 बिरादरी के लोगों को आने की अपील की गई है.

Sep 18, 2026 07:23 (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की वोटिंग

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी. 1 लाख 51 हजार 842 मतदाता वोटिंग से चार केंद्रीय पदों के प्रत्याशियों की किस्मत तय कर देंगे. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं. चुनावी प्रचार का शोरगुल थम चुका है.

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