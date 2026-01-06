दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 17 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या, 6 नाबालिग हिरासत में

दिल्ली के यमुना पार इलाके में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. लक्ष्मी नगर में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या और वेलकम इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या के बाद अब त्रिलोकपुरी इलाके से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 17 वर्षीय छात्र की नाबालिग लड़कों के एक समूह ने बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी. इस घटना ने एक बार फिर पूर्वी दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस के मुताबिक 5 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 बजकर 25 मिनट पर पुलिस थाना मयूर विहार को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है, जिसे सामूहिक मारपीट के बाद बेहोशी की हालत में लाया गया है. घायल की पहचान मोहित, उम्र 17 वर्ष, निवासी इंद्रा कैंप, त्रिलोकपुरी के रूप में हुई, जो कक्षा 11 का छात्र था. प्राथमिक इलाज के बाद उसे जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया.

पुलिस ने क्या बताया?

डीसीपी ईस्ट अभिषेक धनिया ने बताया कि जांच के दौरान एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि मृतक का इलाके के ही एक नाबालिग से पहले से विवाद चल रहा था. घटना वाले दिन जब मोहित अपने दोस्तों के साथ त्रिलोकपुरी इलाके में मौजूद था, तभी नाबालिगों के एक समूह से उसकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. आरोप है कि कई नाबालिगों ने मोहित को घेर लिया और उस पर लगातार लात-घूंसे बरसाए. जमीन पर गिरने के बाद भी उसे बेरहमी से पीटा गया. बीच-बचाव करने आए एक अन्य युवक के साथ भी मारपीट की गई.

मारपीट के दौरान मोहित बेहोश हो गया. इलाज के दौरान 6 जनवरी की रात करीब 1 बजकर 15 मिनट पर जीटीबी अस्पताल से सूचना मिली कि मोहित ने दम तोड़ दिया है. इसके बाद पुलिस ने थाना मयूर विहार में एफआईआर नंबर 09/26 दर्ज की, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराएं लगाई गई हैं और मामले की जांच शुरू की गई.

डीसीपी अभिषेक धनिया के अनुसार, घटना के बाद क्राइम टीम और एफएसएल ने मौके पर पहुंचकर जांच की. अब तक की जांच में सामने आया है कि इस वारदात में शामिल सभी छह आरोपी नाबालिग हैं और उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौत के सही कारणों को लेकर डॉक्टरों की अंतिम राय का इंतजार किया जा रहा है. लगातार सामने आ रही हत्याओं की घटनाओं से यमुना पार इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि नाबालिगों के बीच बढ़ती हिंसा और आपराधिक प्रवृत्ति चिंता का विषय बन चुकी है. पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.