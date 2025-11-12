दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे हरियाणा में अलर्ट, रोहतक पुलिस ने चेकिंग के दौरान 1 करोड़ कैश किया जब्त, 4 गिरफ्तार

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए भीषण कार ब्लास्ट के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. इसी बीच हरियाणा के रोहतक जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की है. पुलिस ने तुरंत रकम को जब्त कर लिया और इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी गई है.

लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट से हड़कंप

दिल्ली में सोमवार शाम करीब 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती हुई हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं. इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल होने की पुष्टि हुई है. घायलों का इलाज LNJP अस्पताल में जारी है.

जांच एजेंसियों को शक है कि धमाके में अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ. अब इस मामले की एनआईए (NIA) जांच कर रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक. कार चला रहा शख्स पुलवामा का डॉक्टर उमर मोहम्मद बताया जा रहा है, जिसका लिंक फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से बताया जा रहा है.

दिल्ली की घटना के बाद रोहतक पुलिस हाई अलर्ट पर

दिल्ली की इस घटना के बाद हरियाणा के कई जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. रोहतक पुलिस ने शहर के अलग-अलग इलाकों में नाकाबंदी कर वाहनों की सख्त जांच शुरू की है.

रोहतक के एसपी सुरेन्द्र सिंह भौरिया ने बताया कि दिल्ली की घटना के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है. सभी थाना क्षेत्रों में वाहनों, होटलों, धर्मशालाओं और सरायों की जांच की जा रही है. पुलिस ठहरे हुए लोगों की पहचान और गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही है.

गाड़ी से मिला 1 करोड़ कैश, चार युवक हिरासत में

थाना शिवाजी कॉलोनी क्षेत्र में प्रभारी निरीक्षक राकेश सैनी के नेतृत्व में जलेबी चौक पुल के नीचे वाहनों की जांच की जा रही थी. इस दौरान झज्जर की तरफ से आ रही एक गाड़ी को रोका गया.जांच के दौरान गाड़ी में सवार चार युवकों से पूछताछ की गई. पीछे बैठे दो युवकों के पास रखे पिट्ठू बैग से ₹500 और ₹200 के नोटों के बंडल मिले, जिनकी कुल रकम 1 करोड़ रुपये पाई गई.

पुलिस ने तुरंत अदालत के आदेश पर पूरी नकदी को रोहतक ट्रेजरी में जमा करा दिया है और इस मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी दे दी गई है. फिलहाल पुलिस नकदी के स्रोत और उद्देश्य की जांच कर रही है.

कई जगहों पर नाकाबंदी, सख्त जांच जारी

रोहतक पुलिस ने बताया कि जिले में अभी भी कई जगहों पर नाकाबंदी जारी है. संदिग्ध वाहनों, यात्रियों और वस्तुओं की गहन जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी टीमें तैयार हैं.

दिल्ली में हुए लाल किला मेट्रो ब्लास्ट के बाद बढ़े अलर्ट के बीच अब हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह सतर्क मोड में है. पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या वाहन दिखे तो तुरंत सूचना दें. सुरक्षा के लिए जनता का सहयोग सबसे जरूरी है.