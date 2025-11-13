विज्ञापन
दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट : बहुत बड़ी थी साजिश, 32 वाहनों को हमले के लिए किया जा रहा था तैयार

दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों को कई बड़ी जानकारी हाथ लगी है. सूत्रों ने बताया कि आतंकियों की योजना 32 कारों के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में विस्फोट करने की थी.

Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट के बाद लगातार कई खुलासे हुए हैं. सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से अब पता चला है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरे नंबर 13 में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी. भारत के अलग-अलग इलाकों में धमाका करने के लिए बड़ी मात्रा में विस्फोटक खरीदे गए थे. ये आतंकवादी कुल 32 गाड़ियों में विस्फोटक प्लांट करने की योजना बना रहे थे. ताकि पूरे देश में बड़ा नुकसान हो. 

सूत्रों ने बताया कि आतंकियों के प्लान के अनुसार, 32 गाड़ियों का इस्तेमाल हमले के लिए किया जाना था. गौरतलब है कि आतंकी उमर मोहम्मद ने i20 कार के जरिए लाल किला के मेट्रो के गेट नंबर एक पर धमाका किया था. इस धमाके में 12 लोगों की मौत हुई है. 

गौरतलब है कि इस धमाके को अंजाम देने से पहले आतंकवादी उमर लाल किला की पार्किंग में 3 घंटे तक रुका था. इसके बाद से ही वह वहां से निकलने के बाद लाल किला की रेडलाइट पर जाकर कार में विस्फोट किया था. 

सूत्रों के अनुसार अगर आतंकियों के 32 कारों वाला मंसूबा पूरा हो जाता तो देश में बड़ा कोहराम मच जाता है. सुरक्षा एजेंसियां अब हिरासत में लिए गए आतंकियों से लगातार पूछताछ करने में जुटी है. 


 

