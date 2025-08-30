विज्ञापन
अगस्त में दिल्ली हुई पानी-पानी, 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, गरजे सियासी आरोपों के बादल

आंकड़ों के अनुसार, राजधानी में इस अगस्त अब तक 399.8 मिमी बारिश हो चुकी है. इससे पहले 2010 के अगस्त में शहर में 455.8 मिमी बारिश हुई थी.

  • दिल्ली में अगस्त महीने में बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब तक 399.8 मिमी बारिश हो चुकी है.
  • शुक्रवार को भारी बारिश से कई जगह जलभराव हुआ. शहर के कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक जाम हो गया.
  • मंडावली में दीवार गिरने से तीन बच्चे बाल-बाल बच गए. राजनीतिक दलों ने एकदूसरे पर निशाना साधा.
नई दिल्ली:

दिल्ली में शुक्रवार को रिकॉर्डतोड़ बारिश हुई. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में पिछले 15 वर्षों में यह सबसे अधिक बारिश वाला अगस्त का महीना है. इस महीने अब तक 399.8 मिमी बारिश दर्ज की गई है. आईएमडी के अनुसार, इससे पहले 2010 के अगस्त में शहर में 455.8 मिमी बारिश हुई थी.

शुक्रवार को भारी बारिश से प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक ठप हो गया. एक दीवार गिरने से तीन बच्चे घायल हो गए. शहर में जलभराव की समस्या को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. विपक्ष ने भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि घोर उपेक्षा के कारण राजधानी जलमग्न हो रही है.

पूर्वी दिल्ली के मंडावली में मूसलाधार बारिश के बीच, घर लौट रहे तीन स्कूली बच्चे उस समय बाल-बाल बच गए, जब एक खाली पड़े घर की दीवार गिर गई. बच्चों को मामूली चोटें आई हैं. एमसीडी को जलभराव की दो और पेड़ गिरने की चार शिकायतें मिलीं. पीडब्लूडी कंट्रोल रूम को जलभराव की लगभग आठ शिकायतें मिलीं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि डीएनडी फ्लाईवे, मथुरा रोड, विकास मार्ग, आईएसबीटी, गीता कॉलोनी, सराय काले खां, प्रगति मैदान, महरौली-बदरपुर रोड, अक्षरधाम, रोहतक रोड, पीरागढ़ी रोड, दिल्ली जयपुर राजमार्ग, मधुबन चौक, एमबी रोड, एमजी रोड, धौलाकुंआ, आईटीओ और राजाराम कोहली मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ.

बदरपुर से आश्रम तक वाहनों की लंबी कतार लग गई. इससे ऑफिस जाने वालों और स्कूल बसों में सवार लोगों को भारी असुविधा हुई. जाम के कारण वाहनों की गति धीमी हो जाने पर यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी व्यक्त की.

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पटपड़गंज में पानी से भरी सड़क पर तैरते हुए एक व्यक्ति का वीडियो साझा किया और आरोप लगाया कि भाजपा की ‘चार इंजन' वाली सरकार ने राजधानी को जलमग्न कर दिया है. आप ने गाद निकालने में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया. दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्लीवासी पिछली आप सरकार की तरह ही बारिश के कारण भयंकर परेशानियों का सामना कर रहे हैं.

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कई वर्षों के बाद राजधानी में इतना लंबा मानसून आया है. 20 जून के आसपास असामान्य रूप से जल्दी शुरू हुआ मानसून अगस्त के अंत तक जारी है. कुछ जगह जलभराव हुआ, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता की सतर्कता के कारण विभिन्न विभागों और एजेंसियों ने पंप लगाकर और कर्मचारियों को तैनात करके तुरंत कार्रवाई की.

