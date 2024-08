'दरिया बनी दिल्ली': मिंटो रोड, ITO, पहाड़ गंज समेत कई इलाकों में भरा पानी, लगा लंबा जाम

दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह भारी बारिश होने के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. बारिश से एक ओर जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है तो वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जा रहे लोगों को जलभराव के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ था. जानकारी के मुताबिक 24 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है.

भारी बारिश के कारण दिल्ली की मिंटो रोड, आईटीओ समेत कई हिस्सो में पानी भर गया है.

#WATCH | An autorickshaw submerged as incessant rainfall causes severe waterlogging in parts of Delhi.



(Visuals from Minto Road) pic.twitter.com/jq2J3GkOHr — ANI (@ANI) August 20, 2024

भारी बारिश के कारण आईटीओ पर पानी भर गया है.

#WATCH | Parts of Delhi witnessed waterlogging following rainfall.



(Visuals from ITO) pic.twitter.com/9opx0tmCCG — ANI (@ANI) August 20, 2024

आश्रम ब्रिज के पास भी भारी बारिश के बाद पानी भर गया है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

#WATCH | Delhi: Severe waterlogging witnessed near Ashram Bridge after incessant rainfall in the national capital. pic.twitter.com/KoNvVZQHRC — ANI (@ANI) August 20, 2024

नेशनल मीडिया सेंटर के बाहर भी भारी बारिश के बाद पानी भर गया है.

#WATCH | Delhi: Waterlogging witnessed in several parts of national capital following heavy rainfall in the area



(Visuals from National Media Centre) pic.twitter.com/fV51SZoZ4e — ANI (@ANI) August 20, 2024

इतना ही नहीं सीपी में भी भारी बारिश के बाद जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है.

#WATCH | Delhi: Waterlogging witnessed in parts of the national capital following heavy rainfall in the area.



(Visuals from Connaught Place) pic.twitter.com/S5xuTaYTDF — ANI (@ANI) August 20, 2024