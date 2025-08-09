दिल्ली में भारी बारिश के चलते गिरी बाउंड्री वॉल, 7 लोगों की हुई मौत, एक घायल

दिल्ली में कल रात से लगातार जोरदार बारिश हो रही है. कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है. इसी बीच दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर में एक प्लॉट की बाउंड्री दीवार गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल है. दरअसल इस बाउंड्री दीवार के आस-पास लोगों ने रहने के लिए झुग्गी बनाई हुईं थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ. पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में लग गई है.

Delhi Fire Services say they have received a call regarding a portion of a building collapsed at Hari Nagar, Jaitpur in South East Delhi. Two fire engines have been sent to the spot. — ANI (@ANI) August 9, 2025

बाउंड्री वॉल के पास बनी हुईं थी झुग्गियां

झुग्गियों के ऊपर ही सारा दीवार का मलवा आ गिरा. कुल 8 लोग इस मलवे में गिर गए थे. जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली अग्निशमन की दो गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते सुबह से ही राजधानी में जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं. कई इलाकों में भारी जाम लगा हुआ है. सड़कों पर एक से डेढ़ फीट तक पानी भर गया है. इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि लोग सावधानीपूर्वक रास्ते पर चलें. साथ ही बिजली चमकने के दौरान पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है.