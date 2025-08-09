विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में भारी बारिश के चलते गिरी बाउंड्री वॉल, 7 लोगों की हुई मौत, एक घायल

भारी बारिश के चलते सुबह से ही राजधानी में जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं. कई इलाकों में भारी जाम लगा हुआ है. सड़कों पर एक से डेढ़ फीट तक पानी भर गया है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में भारी बारिश के चलते गिरी बाउंड्री वॉल, 7 लोगों की हुई मौत, एक घायल
  • दिल्ली में लगातार हुई जोरदार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है
  • दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर में एक प्लॉट की बाउंड्री दीवार गिरने से सात लोगों की मौत और एक व्यक्ति घायल हो गया है
  • दीवार गिरने के समय झुग्गी में रहने वाले आठ लोग मलवे में दब गए थे, जिसमें से सात की मौत हुई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली में कल रात से लगातार जोरदार बारिश हो रही है. कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है. इसी बीच दक्षिणी दिल्ली के जैतपुर में एक प्लॉट की बाउंड्री दीवार गिर गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है और 1 व्यक्ति घायल है. दरअसल इस बाउंड्री दीवार के आस-पास लोगों ने रहने के लिए झुग्गी बनाई हुईं थी, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ. पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में लग गई है.

बाउंड्री वॉल के पास बनी हुईं थी झुग्गियां

झुग्गियों के ऊपर ही सारा दीवार का मलवा आ गिरा. कुल 8 लोग इस मलवे में गिर गए थे. जिसमें से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल का इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली अग्निशमन की दो गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते सुबह से ही राजधानी में जलभराव की तस्वीरें सामने आ रही हैं. कई इलाकों में भारी जाम लगा हुआ है. सड़कों पर एक से डेढ़ फीट तक पानी भर गया है. इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर कहा है कि लोग सावधानीपूर्वक रास्ते पर चलें. साथ ही बिजली चमकने के दौरान पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Wall Collapse, Jaitpur News, Jaitpur Wall Collapse, Delhi Rain Accident, Delhi News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com