दर्द-ए-दिल्लीः जरा सुनिए सरकार, फिर डूब गए हम, क्या कुछ प्लान है तैयार?

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 'एक्स' पर लिखा, 'दिल्ली में भारी बारिश को देखते हुए डीटीसी की टीमें ऐसी सभी जगहों और अंडरपास पर तैनात की गई हैं, जहां जलभराव की आशंका है, ताकि दिल्ली सरकार की बसें जलभराव में न फंसें. वहीं उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने भी एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित करने तथा जलभराव की शिकायतों से निपटने के लिए पानी निकालने वाले पंप तैनात करने का निर्देश दिया.

शुक्रवार को हुई मूसलाधार बारिश में दिल्ली की लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी के घर में पानी भर गया. पहली ही बारिश में दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई. पीडब्ल्यूडी हो एमसीडी, एनडीएमसी या डीडीए सभी की कोशिशें फेल हो गईं. सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां पानी में फंस गईं. कई वीवीआईपी इलाके भी पानी में डूब गए. घर भीजलमग्न हो गए. शहर में जलभराव को लेकर विभिन्न आधिकारिक एजेंसियों को 300 से ज्यादा कॉलें मिलीं. दिल्ली फायर ब्रिगेड ने सुबह आजादपुर पुल के नीचे फंसी एक बस से करीब 21 लोगों को बचा लिया. दमकल की तीन गाड़ियां बस यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रहीं.

