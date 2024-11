दिल्ली में 'खतरनाक' हुई हवा, 316 पहुंचा AQI, पंजाब में एक दिन में पराली जलाने के 587 मामले

SN City Name AQI Level State Name Danger: AQI Last Updated 1 Amritsar Punjab 371 Very Poor 02-NOV-2024 19:52 2 Ghaziabad Uttar Pradesh 345 Very Poor 02-NOV-2024 19:52 3 Sri Ganganagar Rajasthan 343 Very Poor 02-NOV-2024 19:52 4 Delhi Delhi 342 Very Poor 02-NOV-2024 19:52 5 Jind Haryana 339 Very Poor 02-NOV-2024 19:52 6 Ludhiana Punjab 334 Very Poor 02-NOV-2024 19:52 7 Karnal Haryana 318 Very Poor 02-NOV-2024 19:52 8 Meerut Uttar Pradesh 301 Very Poor 02-NOV-2024 19:52 9 Siwan Bihar 300 Poor 02-NOV-2024 19:52 10 Rajgir Bihar 299 Poor 02-NOV-2024 19:52 11 Gorakhpur Uttar Pradesh 295 Poor 02-NOV-2024 19:52 12 Patna Bihar 294 Poor 02-NOV-2024 19:52 13 Durgapur West Bengal 293 Poor 02-NOV-2024 19:52 14 Noida Uttar Pradesh 292 Poor 02-NOV-2024 19:52 15 Jalgaon Maharashtra 291 Poor 02-NOV-2024 19:52 16 Howrah West Bengal 289 Poor 02-NOV-2024 19:52 17 Sonipat Haryana 289 Poor 02-NOV-2024 19:52 18 Sirsa Haryana 288 Poor 02-NOV-2024 19:52 19 Hapur Uttar Pradesh 280 Poor 02-NOV-2024 19:52 20 Bhiwani Haryana 277 Poor 02-NOV-2024 19:52 21 Charkhi Dadri Haryana 277 Poor 02-NOV-2024 19:52 22 Jalandhar Punjab 276 Poor 02-NOV-2024 19:52 23 Mandideep Madhya Pradesh 274 Poor 02-NOV-2024 19:52 24 Chhapra Bihar 273 Poor 02-NOV-2024 19:52 25 Pimpri-Chinchwad Maharashtra 271 Poor 02-NOV-2024 19:52 26 Hanumangarh Rajasthan 268 Poor 02-NOV-2024 19:52 27 Chandigarh Chandigarh 262 Poor 02-NOV-2024 19:52 28 Nanded Maharashtra 262 Poor 02-NOV-2024 19:52 29 Kurukshetra Haryana 261 Poor 02-NOV-2024 19:52 30 Dausa Rajasthan 260 Poor 02-NOV-2024 19:52 31 Bulandshahr Uttar Pradesh 259 Poor 02-NOV-2024 19:52 32 Fatehabad Haryana 252 Poor 02-NOV-2024 19:52 33 Bahadurgarh Haryana 251 Poor 02-NOV-2024 19:52 34 Nashik Maharashtra 251 Poor 02-NOV-2024 19:52 35 Manesar Haryana 249 Poor 02-NOV-2024 19:52 36 Jaipur Rajasthan 247 Poor 02-NOV-2024 19:52 37 Patiala Punjab 245 Poor 02-NOV-2024 19:52 38 Muzaffarnagar Uttar Pradesh 244 Poor 02-NOV-2024 19:52 39 Kolkata West Bengal 244 Poor 02-NOV-2024 19:52 40 Hisar Haryana 242 Poor 02-NOV-2024 19:52 41 Asansol West Bengal 242 Poor 02-NOV-2024 19:52 42 Parbhani Maharashtra 240 Poor 02-NOV-2024 19:52 43 Jodhpur Rajasthan 239 Poor 02-NOV-2024 19:52 44 Bikaner Rajasthan 239 Poor 02-NOV-2024 19:52 45 Bharatpur Rajasthan 238 Poor 02-NOV-2024 19:52 46 Lucknow Uttar Pradesh 233 Poor 02-NOV-2024 19:52 47 Bhiwadi Rajasthan 232 Poor 02-NOV-2024 19:52 48 Talcher Odisha 232 Poor 02-NOV-2024 19:52 49 Thane Maharashtra 230 Poor 02-NOV-2024 19:52 50 Greater Noida Uttar Pradesh 230 Poor 02-NOV-2024 19:52 51 Baghpat Uttar Pradesh 230 Poor 02-NOV-2024 19:52 52 Singrauli Madhya Pradesh 230 Poor 02-NOV-2024 19:52 53 Sawai Madhopur Rajasthan 228 Poor 02-NOV-2024 19:52 54 Ulhasnagar Maharashtra 223 Poor 02-NOV-2024 19:52 55 Hajipur Bihar 223 Poor 02-NOV-2024 19:52 56 Mira-Bhayandar Maharashtra 219 Poor 02-NOV-2024 19:52 57 Kaithal Haryana 218 Poor 02-NOV-2024 19:52 58 Virar Maharashtra 217 Poor 02-NOV-2024 19:52 59 Gurugram Haryana 217 Poor 02-NOV-2024 19:52 60 Yamuna Nagar Haryana 216 Poor 02-NOV-2024 19:52 61 Kashipur Uttarakhand 216 Poor 02-NOV-2024 19:52 62 Belapur Maharashtra 214 Poor 02-NOV-2024 19:52 63 Gwalior Madhya Pradesh 214 Poor 02-NOV-2024 19:52 64 Bileipada Odisha 214 Poor 02-NOV-2024 19:52 65 Mahad Maharashtra 213 Poor 02-NOV-2024 19:52 66 Dehradun Uttarakhand 210 Poor 02-NOV-2024 19:52 67 Mandi Gobindgarh Punjab 210 Poor 02-NOV-2024 19:52 68 Mumbai Maharashtra 209 Poor 02-NOV-2024 19:52 69 Pune Maharashtra 208 Poor 02-NOV-2024 19:52 70 Tonk Rajasthan 207 Poor 02-NOV-2024 19:52 71 Haldia West Bengal 207 Poor 02-NOV-2024 19:52 72 Amravati Maharashtra 205 Poor 02-NOV-2024 19:52 73 Khanna Punjab 205 Poor 02-NOV-2024 19:52 74 Churu Rajasthan 204 Poor 02-NOV-2024 19:52 75 Nagaon Assam 204 Poor 02-NOV-2024 19:52 76 Nagaur Rajasthan 203 Poor 02-NOV-2024 19:52 77 Begusarai Bihar 203 Poor 02-NOV-2024 19:52 78 Kanpur Uttar Pradesh 199 Moderate 02-NOV-2024 19:52 79 Sikar Rajasthan 198 Moderate 02-NOV-2024 19:52 80 Dholpur Rajasthan 198 Moderate 02-NOV-2024 19:52 81 Latur Maharashtra 197 Moderate 02-NOV-2024 19:52 82 Khurja Uttar Pradesh 196 Moderate 02-NOV-2024 19:52 83 Nagpur Maharashtra 196 Moderate 02-NOV-2024 19:52 84 Ahmedabad Gujarat 195 Moderate 02-NOV-2024 19:52 85 Pali Rajasthan 195 Moderate 02-NOV-2024 19:52 86 Akola Maharashtra 194 Moderate 02-NOV-2024 19:52 87 Buxar Bihar 193 Moderate 02-NOV-2024 19:52 88 Bhubaneswar Odisha 190 Moderate 02-NOV-2024 19:52 89 Barrackpore West Bengal 190 Moderate 02-NOV-2024 19:52 90 Jalna Maharashtra 190 Moderate 02-NOV-2024 19:52 91 Rohtak Haryana 188 Moderate 02-NOV-2024 19:52 92 Panipat Haryana 187 Moderate 02-NOV-2024 19:52 93 Malegaon Maharashtra 187 Moderate 02-NOV-2024 19:52 94 Navi Mumbai Maharashtra 185 Moderate 02-NOV-2024 19:52 95 Bhiwandi Maharashtra 185 Moderate 02-NOV-2024 19:52 96 Visakhapatnam Andhra Pradesh 183 Moderate 02-NOV-2024 19:52 97 Chandrapur Maharashtra 182 Moderate 02-NOV-2024 19:52 98 Kota Rajasthan 182 Moderate 02-NOV-2024 19:52 99 Jhunjhunu Rajasthan 181 Moderate 02-NOV-2024 19:52 100 Munger Bihar 181 Moderate 02-NOV-2024 19:52 101 Agartala Tripura 179 Moderate 02-NOV-2024 19:52 102 Rourkela Odisha 178 Moderate 02-NOV-2024 19:52 103 Jaisalmer Rajasthan 176 Moderate 02-NOV-2024 19:52 104 Dhule Maharashtra 176 Moderate 02-NOV-2024 19:52 105 Solapur Maharashtra 175 Moderate 02-NOV-2024 19:52 106 Jalore Rajasthan 175 Moderate 02-NOV-2024 19:52 107 Bareilly Uttar Pradesh 174 Moderate 02-NOV-2024 19:52 108 Dharuhera Haryana 174 Moderate 02-NOV-2024 19:52 109 Faridabad Haryana 173 Moderate 02-NOV-2024 19:52 110 Gaya Bihar 172 Moderate 02-NOV-2024 19:52 111 Kolhapur Maharashtra 172 Moderate 02-NOV-2024 19:52 112 Karauli Rajasthan 172 Moderate 02-NOV-2024 19:52 113 Bhopal Madhya Pradesh 172 Moderate 02-NOV-2024 19:52 114 Ballabgarh Haryana 170 Moderate 02-NOV-2024 19:52 115 Badlapur Maharashtra 170 Moderate 02-NOV-2024 19:52 116 Bhagalpur Bihar 170 Moderate 02-NOV-2024 19:52 117 Ahmednagar Maharashtra 169 Moderate 02-NOV-2024 19:52 118 Agra Uttar Pradesh 167 Moderate 02-NOV-2024 19:52 119 Dewas Madhya Pradesh 164 Moderate 02-NOV-2024 19:52 120 Rupnagar Punjab 164 Moderate 02-NOV-2024 19:52 121 Katni Madhya Pradesh 162 Moderate 02-NOV-2024 19:52 122 Aurangabad Bihar 161 Moderate 02-NOV-2024 19:52 123 Byrnihat Assam 159 Moderate 02-NOV-2024 19:52 124 Ambala Haryana 158 Moderate 02-NOV-2024 19:52 125 Baddi Himachal Pradesh 158 Moderate 02-NOV-2024 19:52 126 Muzaffarpur Bihar 158 Moderate 02-NOV-2024 19:52 127 Ajmer Rajasthan 158 Moderate 02-NOV-2024 19:52 128 Bihar Sharif Bihar 157 Moderate 02-NOV-2024 19:52 129 Aurangabad Maharashtra 156 Moderate 02-NOV-2024 19:52 130 Panchkula Haryana 156 Moderate 02-NOV-2024 19:52 131 Nalbari Assam 155 Moderate 02-NOV-2024 19:52 132 Rishikesh Uttarakhand 154 Moderate 02-NOV-2024 19:52 133 Angul Odisha 153 Moderate 02-NOV-2024 19:52 134 Chittorgarh Rajasthan 153 Moderate 02-NOV-2024 19:52 135 Narnaul Haryana 150 Moderate 02-NOV-2024 19:52 136 Guwahati Assam 150 Moderate 02-NOV-2024 19:52 137 Jabalpur Madhya Pradesh 150 Moderate 02-NOV-2024 19:52 138 Ujjain Madhya Pradesh 150 Moderate 02-NOV-2024 19:52 139 Sasaram Bihar 150 Moderate 02-NOV-2024 19:52 140 Boisar Maharashtra 148 Moderate 02-NOV-2024 19:52 141 Vrindavan Uttar Pradesh 147 Moderate 02-NOV-2024 19:52 142 Bhilai Chhattisgarh 147 Moderate 02-NOV-2024 19:52 143 Ratlam Madhya Pradesh 145 Moderate 02-NOV-2024 19:52 144 Barbil Odisha 145 Moderate 02-NOV-2024 19:52 145 Vatva Gujarat 141 Moderate 02-NOV-2024 19:52 146 Barmer Rajasthan 140 Moderate 02-NOV-2024 19:52 147 Indore Madhya Pradesh 139 Moderate 02-NOV-2024 19:52 148 Bathinda Punjab 137 Moderate 02-NOV-2024 19:52 149 Gandhinagar Gujarat 137 Moderate 02-NOV-2024 19:52 150 Cuttack Odisha 135 Moderate 02-NOV-2024 19:52 151 Balasore Odisha 135 Moderate 02-NOV-2024 19:52 152 Moradabad Uttar Pradesh 134 Moderate 02-NOV-2024 19:52 153 Vapi Gujarat 134 Moderate 02-NOV-2024 19:52 154 Baran Rajasthan 133 Moderate 02-NOV-2024 19:52 155 Bundi Rajasthan 132 Moderate 02-NOV-2024 19:52 156 Udaipur Rajasthan 130 Moderate 02-NOV-2024 19:52 157 Pratapgarh Rajasthan 129 Moderate 02-NOV-2024 19:52 158 Banswara Rajasthan 126 Moderate 02-NOV-2024 19:52 159 Manguraha Bihar 122 Moderate 02-NOV-2024 19:52 160 Cuddalore TamilNadu 122 Moderate 02-NOV-2024 19:52 161 Prayagraj Uttar Pradesh 120 Moderate 02-NOV-2024 19:52 162 Rajamahendravaram Andhra Pradesh 120 Moderate 02-NOV-2024 19:52 163 Bengaluru Karnataka 119 Moderate 02-NOV-2024 19:52 164 Chikkaballapur Karnataka 116 Moderate 02-NOV-2024 19:52 165 Bettiah Bihar 115 Moderate 02-NOV-2024 19:52 166 Rairangpur Odisha 113 Moderate 02-NOV-2024 19:52 167 Bhilwara Rajasthan 112 Moderate 02-NOV-2024 19:52 168 Vellore TamilNadu 111 Moderate 02-NOV-2024 19:52 169 Varanasi Uttar Pradesh 111 Moderate 02-NOV-2024 19:52 170 Motihari Bihar 110 Moderate 02-NOV-2024 19:52 171 Hyderabad Telangana 110 Moderate 02-NOV-2024 19:52 172 Firozabad Uttar Pradesh 110 Moderate 02-NOV-2024 19:52 173 Jhalawar Rajasthan 109 Moderate 02-NOV-2024 19:52 174 Haveri Karnataka 108 Moderate 02-NOV-2024 19:52 175 Byasanagar Odisha 107 Moderate 02-NOV-2024 19:52 176 Kalyan Maharashtra 106 Moderate 02-NOV-2024 19:52 177 Tumakuru Karnataka 106 Moderate 02-NOV-2024 19:52 178 Davanagere Karnataka 105 Moderate 02-NOV-2024 19:52 179 Ankleshwar Gujarat 105 Moderate 02-NOV-2024 19:52 180 Palwal Haryana 104 Moderate 02-NOV-2024 19:52 181 Raipur Chhattisgarh 104 Moderate 02-NOV-2024 19:52 182 Bilaspur Chhattisgarh 104 Moderate 02-NOV-2024 19:52 183 Imphal Manipur 104 Moderate 02-NOV-2024 19:52 184 Suakati Odisha 103 Moderate 02-NOV-2024 19:52 185 Saharsa Bihar 103 Moderate 02-NOV-2024 19:52 186 Jhansi Uttar Pradesh 101 Moderate 02-NOV-2024 19:52 187 Sagar Madhya Pradesh 101 Moderate 02-NOV-2024 19:52 188 Sangli Maharashtra 101 Moderate 02-NOV-2024 19:52 189 Tensa Odisha 100 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 190 Baripada Odisha 100 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 191 Kanchipuram TamilNadu 100 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 192 Alwar Rajasthan 99 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 193 Dharwad Karnataka 98 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 194 Chengalpattu TamilNadu 98 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 195 Chhal Chhattisgarh 97 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 196 Kunjemura Chhattisgarh 97 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 197 Ranipet TamilNadu 96 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 198 Hubballi Karnataka 95 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 199 Mandikhera Haryana 95 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 200 Kohima Nagaland 94 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 201 Sirohi Rajasthan 89 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 202 Kollam Kerala 87 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 203 Kishanganj Bihar 86 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 204 Dungarpur Rajasthan 86 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 205 Gummidipoondi TamilNadu 86 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 206 Brajrajnagar Odisha 85 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 207 Bidar Karnataka 85 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 208 Tirupati Andhra Pradesh 84 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 209 Chittoor Andhra Pradesh 82 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 210 Maihar Madhya Pradesh 81 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 211 Amaravati Andhra Pradesh 81 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 212 Arrah Bihar 81 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 213 Ooty TamilNadu 79 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 214 Satna Madhya Pradesh 79 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 215 Siliguri West Bengal 76 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 216 Sivasagar Assam 75 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 217 Korba Chhattisgarh 74 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 218 Rajsamand Rajasthan 74 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 219 Vijayapura Karnataka 73 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 220 Dindigul TamilNadu 73 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 221 Belgaum Karnataka 72 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 222 Milupara Chhattisgarh 71 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 223 Pudukottai TamilNadu 70 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 224 Katihar Bihar 70 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 225 Pithampur Madhya Pradesh 69 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 226 Hassan Karnataka 69 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 227 Keonjhar Odisha 69 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 228 Bagalkot Karnataka 68 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 229 Chennai TamilNadu 67 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 230 Araria Bihar 65 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 231 Karur TamilNadu 64 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 232 Salem TamilNadu 64 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 233 Purnia Bihar 63 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 234 Vijayawada Andhra Pradesh 63 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 235 Shivamogga Karnataka 63 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 236 Anantapur Andhra Pradesh 62 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 237 Kalaburagi Karnataka 62 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 238 Chamarajanagar Karnataka 61 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 239 Coimbatore TamilNadu 60 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 240 Tirupur TamilNadu 59 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 241 Naharlagun Arunachal Pradesh 58 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 242 Chikkamagaluru Karnataka 58 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 243 Aizawl Mizoram 58 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 244 Mangalore Karnataka 57 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 245 Mysuru Karnataka 56 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 246 Puducherry Puducherry 56 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 247 Yadgir Karnataka 55 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 248 Ramanagara Karnataka 51 Satisfactory 02-NOV-2024 19:52 249 Thiruvananthapuram Kerala 50 Good 02-NOV-2024 19:52 250 Tiruchirappalli TamilNadu 50 Good 02-NOV-2024 19:52 251 Thrissur Kerala 49 Good 02-NOV-2024 19:52 252 Nayagarh Odisha 48 Good 02-NOV-2024 19:52 253 Kolar Karnataka 48 Good 02-NOV-2024 19:52 254 Silchar Assam 47 Good 02-NOV-2024 19:52 255 Thanjavur TamilNadu 46 Good 02-NOV-2024 19:52 256 Damoh Madhya Pradesh 42 Good 02-NOV-2024 19:52 257 Ramanathapuram TamilNadu 41 Good 02-NOV-2024 19:52 258 Gadag Karnataka 41 Good 02-NOV-2024 19:52 259 Karwar Karnataka 39 Good 02-NOV-2024 19:52 260 Thoothukudi TamilNadu 36 Good 02-NOV-2024 19:52 261 Udupi Karnataka 35 Good 02-NOV-2024 19:52 262 Palkalaiperur TamilNadu 34 Good 02-NOV-2024 19:52 263 Madikeri Karnataka 34 Good 02-NOV-2024 19:52 264 Gangtok Sikkim 34 Good 02-NOV-2024 19:52 265 Koppal Karnataka 31 Good 02-NOV-2024 19:52 266 Madurai TamilNadu 31 Good 02-NOV-2024 19:52 267 Tirunelveli TamilNadu 30 Good 02-NOV-2024 19:52 268 Ariyalur TamilNadu 22 Good 02-NOV-2024 19:52