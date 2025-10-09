विज्ञापन
मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले कुछ दिनों तक न तो ठंड बढ़ने के आसार हैं और न ही तापमान में कोई बड़ा इज़ाफा होने वाला है. कुल मिलाकर, एनसीआर में अगले पांच दिनों तक मौसम मुख्यतः साफ, शुष्क और सामान्य रहेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी.

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम? घर से निकलने से पहले देखें IMD का अपडेट
  • भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आठ अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे और बाद के दिन मौसम सामान्य रहेगा.
  • आठ अक्टूबर को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.
  • नौ से तेरह अक्टूबर तक आसमान साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
नई दिल्ली:

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में  दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट पर जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 8 अक्टूबर को आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि इसके बाद के दिनों यानी 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक मौसम सामान्य और आसमान साफ रहेगा. मौसम विभाग की रिपोर्ट बताती है कि 8 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

9 अक्टूबर से मौसम में सुधार देखने को मिलेगा

इस दिन आसमान सामान्य रूप से बादलों से ढका रहेगा, हालांकि किसी प्रकार की चेतावनी जारी नहीं की गई है. ह्यूमिडिटी का स्तर भी इस दौरान 98 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना जताई गई है, जो उमस का एहसास बढ़ा सकती है. वहीं, 9 अक्टूबर से मौसम में सुधार देखने को मिलेगा, जब आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और दिन में धूप खिली रहेगी. तापमान में हल्की वृद्धि के साथ अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा.

बारिश या तेज़ हवाओं की संभावना नहीं
बताया गया कि 13 अक्टूबर तक "नो वार्निंग" की स्थिति बनी रहेगी, यानी फिलहाल किसी भी प्रकार की बारिश या तेज़ हवाओं की संभावना नहीं है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों की हल्की बारिश ने शहर की सड़कों की हालत फिर से खराब कर दी है. थोड़ी-सी बरसात में ही नोएडा की कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे जगह-जगह पर जलभराव की स्थिति बन गई और वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया.

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले कुछ दिनों तक न तो ठंड बढ़ने के आसार हैं और न ही तापमान में कोई बड़ा इज़ाफा होने वाला है. कुल मिलाकर, एनसीआर में अगले पांच दिनों तक मौसम मुख्यतः साफ, शुष्क और सामान्य रहेगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी.

से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी

गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं. खासकर उत्तर प्रदेश में, बारिश और तेज हवाओं का दौर थम गया है. आने वाले दिनों में राज्य में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं हैच बारिश रुकने से स्वाभाविक रूप से तापमान में वृद्धि होगी, जो हाल ही में कम हुआ था, जिससे लोगों को एक बार फिर भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, पूर्वानुमान इस बात की पुष्टि करता है कि 9 अक्टूबर से शुरू होकर अगले 5 दिनों तक राज्य के किसी भी हिस्से में बारिश की कोई संभावना नहीं है.

उत्तराखंड में बर्फबारी
उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है.मॉनसून की विदाई के बाद भी, राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल रही है. हाल ही में, उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. सोमवार को केदारनाथ धाम और इसके ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात हुआ, जबकि मंगलवार को बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में सीजन का पहला हिमपात दर्ज किया गया. इस बर्फबारी के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई है, जिससे मौसम एकदम ठंडा हो गया है.

--------------------------------


 

