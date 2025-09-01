विज्ञापन
हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में तबाही, पंजाब में बाढ़, जानें दिल्ली-NCR समेत मौसम का कहां क्या हाल

देश के कई हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बीच आईएमडी ने रविवार को अपनी मासिक रिपोर्ट जारी की, जिसमें सितंबर 2025 में सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की गई है. आईएमडी की मासिक वर्षा और तापमान आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर में पूरे देश में औसत मासिक बारिश सामान्य से अधिक (लंबी अवधि के औसत (एलपीए) का 109 प्रतिशत से अधिक) होने की संभावना है.

  • हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से अब तक जानमाल का भारी नुकसान
  • पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के क्षेत्रों में बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति
  • राजस्थान में बारिश का दौर जारी, मॉनसून अगले पांच छह दिन सक्रिय रहने की संभावना
नई दिल्ली/शिमला/देहरादून:

उत्तर भारत में मॉनसून एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा रहा है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. पहाड़ी इलाकों में कही पहाड़ दरक जा रहे हैं, तो कहीं बादल फटने की वजह से आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है. हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हर तरफ हाल बेहाल है. कुछ जगह पर तो जानमाल का भारी नुकसान हुआ है. पिछले दिनों कुछ जगहों पर तो हालात बेहद खराब हो चुके हैं. वहीं पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन गई है. उत्तर-पश्चिमी भारत में अगस्त में 265 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 2001 के बाद से इस महीने में सबसे अधिक और 1901 के बाद से 13वीं सबसे अधिक बारिश है.

दिल्ली का मौसम और चेतावनी

रविवार यानि बीते दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से क्रमशः एक और दो डिग्री कम है. मौसम विभाग ने आज के लिए राजधानी दिल्ली में भारी बारिश, गरज के साथ छींटे और बादल छाए रहने की संभावना जताई है. दिल्ली के लिए मॉनसून गर्मी से राहत जरूर लेकर आया है लेकिन शहरों की सड़कों पर बारिश से भारी जाम लग जा रहा है. मेट्रो भी ठसाठस भरकर चल रही है, दिल्ली में बारिश की वजह से जगह-जगह पर जलभराव की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ता है. तेज बारिश होते ही सड़कें पानी में डूबी नजर आती है.

हिमाचल में रेड अलर्ट और स्कूल बंद

इस बार का मॉनसून हिमाचल के लिए काल बनकर आया है. अब तक राज्य में भारी जानमाल का नुकसान हो चुका है. 2000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की बात कही जा रही है.  हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. आज के दिन जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है. 31 अगस्त से ही जिला हमीरपुर में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण व संपर्क मार्गों पर जलभराव, भूस्खलन और सड़कों पर फिसलन की स्थिति बनी हुई है. इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. IMD ने 1 सितंबर के लिए हमीरपुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है.

उत्तराखंड में दो मौतें, मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश

उत्तराखंड में रविवार को भारी बारिश के कारण दो लोगों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं. देहरादून, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है. कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है. दो सितंबर के लिए भी राज्य के देहरादून, उत्तरकाशी, रूद्रप्रयाग, चमोली एवं बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. भारी वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चंपावत सहित अनेक जिलों में स्कूलों की छुटटी कर दी गयी है. इससे पहले उत्तराखंड के धराली में कुदरत ने ऐसा कोहराम मचाया कि जिसके जख्म शायद ही ताउम्र भरे.

जम्मू-कश्मीर में स्कूल बंद, 130 से अधिक मौतें

जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे. 14 अगस्त से अब तक राज्य में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं में 130 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे, जो कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है, भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बार-बार बाधित हो रहा है. थाड में भारी बारिश के कारण दोबारा भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क फिर से बंद हो गई. इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी, उधमपुर की जिला कलेक्टर (डीसी) सलोनी राय और उनकी टीम ने खराब मौसम के बावजूद दिन-रात मौके पर डटकर काम किया हैं. स्थानीय प्रशासन और एनएचएआई की मशीनरी पूरे जोर-शोर से मलबा हटाने और सड़क को सुरक्षित बनाने में जुटी है. 

बाढ़ प्रभावित पंजाब के कई हिस्सों में बारिश

पंजाब के कई हिस्सों में रविवार को बारिश हुई, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सतलुज, ब्यास और रावी नदियों और बरसाती नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण पंजाब बाढ़ की चपेट में है. मौसम विभाग ने सोमवार को अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है, जबकि मंगलवार को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की आशंका है. पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जिलों के गांव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सेना, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), पंजाब पुलिस और जिला अधिकारियों द्वारा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान युद्धस्तर पर जारी है. मौसम विभाग ने आज और मंगलवार को हरियाणा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और भारी बारिश का अनुमान जताया है.

(आईएएनएस और भाषा इनपुट्स के साथ)

