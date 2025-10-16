दिल्ली-NCR में आज रात पड़ेगी कड़ाके की सर्दी! घर से बाहर निकलने से पहले IMD का ये अलर्ट जरूर देखें

देश के कई राज्यों में दिवाली से पहले ही ठंड ने दस्तक दे दी है. पूरे उत्तर भारत में ठंडी हवाएं सिहरन बढ़ा रही हैं. दिवाली के बाद जमकर सर्दी पढ़ने का अनुमान है. हालांकि इस दौरान एक हफ्ते तक बारिश की संभावना नहीं है. राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही हवा भी बिगड़ने लगी है. गुरुवार को तड़के 4 बजकर 45 मिनट पर एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स 210 पर रहा.

बुधवार को लगातार दूसरे दिन हवा ‘खराब' कैटेगरी में दर्ज की गई थी, कुछ इलाकों में एक्‍यूआई 300 पार कर 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया था. वहीं तमिलनाडु के थूथुकुडी के कई हिस्सों में गुरुवार तड़के तेज बारिश हुई.

16 अक्टूबर को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

दिल्ली एनसीआर वालों को सतर्क रहने की जरूरत है. मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार की रात सबसे ज्यादा ठंडी रहने वाली है, तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, इसीलिए बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. , क्योंकि आज की रात सबसे ज्यादा ठंडी वाली रात होगी. हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा रहने और दिन में हल्की धूप रहने का भी अनुमान है. रात में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के करीब पहुंच सकता है. दिल्ली-एनसीआर में आज की रात कंपकंपाने वाली हो सकती है. वहीं 10 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

IMD ने दिल्ली-NCR में 19 से लेकर 21 अक्टूबर तक, सुबह के समय हल्का कोहरा रहने का अनुमान जताया है. वहीं 16 और 17 अक्टूबर तक सुबह के हल्की धुंध देखी जाएगी.

कैसा है उत्तर प्रदेश का मौसम?

उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर को कहीं भी बारिश नहीं होगी. IMD ने सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा है. हालांकि, धूप, उमस और गर्मी से परेशानी जरूर हो सकती है.

कैसा है बिहार और झारखंड का मौसम?

बिहार और झारखंड में भी 16 अक्टूबर को बारिश की कोई संभवान नहीं है. हालांकि, इस दौरान कुछ जिलों में बादल छाए रह सकते हैं. पटना, भोजपुर, दरभंगा, सारण, सिवान, बेगूसराय, समस्तीपुर जिलों में गर्मी महसूस की जा सकती है. झारखंड में दिवाली के बाद फिर से बारिश परेशान कर सकती है, इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है.

कैसा रहेगा उत्तराखंड और हिमाचल का मौसम?

उत्तराखंड में 16 अक्टूबर को सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं, कहीं भी बारिश का अललर्ट नहीं है. बता दें कि पहाड़ी राज्य में मॉनसून की बारिश ने जमकर तबाही मचाई थी. बादल फटने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. वहीं हिमाचल में भी बारिश का कोई अलर्ट आज के लिए नहीं है.